Takie zachowanie Ukrainki po meczu na US Open. "Nie obchodzi mnie to, że jestem zalewana hejtem"

Tenis

Dajana Jastremska w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open przegrała z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Po zakończeniu meczu Ukrainka nie podała ręki swojej przeciwniczce.

Takie zachowanie Ukrainki po meczu na US Open. "Nie obchodzi mnie to, że jestem zalewana hejtem"
Fot. YT @USOpen
Zaskakujące zakończenie spotkania na US Open. Zawodniczki nie podały sobie rąk.

Spotkanie tych dwóch zawodniczek było jednym z najbardziej emocjonujących meczów tego dnia na kortach w Stanach Zjednoczonych. Po blisko trzygodzinnej walce lepsza okazała się Pawluczenkowa, zapewniając sobie awans do drugiej rundy. Uwagę widzów przykuło jednak wydarzenia po zakończeniu meczu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polka poznała kolejną rywalkę na US Open! To może być trudny mecz

 

Od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku ukraińskie tenisistki nie podają ręki Rosjankom. W tym meczu było podobnie. Przy siatce nie doszło do tradycyjnego gestu i uprzejmości znanych z innych spotkań. 

 

- Moje stanowisko jest takie, że nie podaję ręki zawodniczkom z Rosji i tego stanowiska będę się trzymać. Kiedy mam okazję, to mówię w imieniu Ukrainy i nie obchodzi mnie, co o mnie myślą, mówią albo piszą. Nie obchodzi mnie to, że jestem zalewana hejtem i tak dalej - mówiła Jastremska we wrześniu 2024 roku.

 

W kolejnym meczu Anastazja Pawluczenkowa zmierzy się z niżej rozstawioną Wiktorią Azarenką.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alcaraz pocieszał Sinnera. Następnie napisał to na kamerze
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 