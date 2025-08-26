Tylko jedna porażka. Tak polscy siatkarze zaprezentowali się w fazie grupowej mistrzostw świata

Polscy siatkarze zakończyli rywalizację w fazie grupowej mistrzostw świata do lat 21. Zobaczcie wyniki i skróty meczów Polaków z tej fazy międzynarodowej imprezy.

fot. FIVB
Jak Polacy zaprezentowali się w fazie grupowej mistrzostw świata do lat 21?

Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony podczas premierowego etapu tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Podopieczni Piotra Grabana zachwycali formą w swoich pierwszych czterech spotkaniach. Biało-Czerwoni bez większych problemów pokonali reprezentacje: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Warto zaznaczyć, że w żadnym z wymienionych spotkań nasi zawodnicy nie stracili nawet jednego seta. 

 

Problemy przyszły jednak w piątym meczu fazy grupowej, kiedy naprzeciwko Polaków stanęli Irańczycy. Po zaciętym i pełnym emocji spotkaniu Biało-Czerwoni ponieśli swoją pierwszą porażkę na tych mistrzostwach. Ekipa znad Wisły zajęła ostatecznie drugie miejsce w grupie i awansowała do 1/8 finału czempionatu.

 

Podsumowując, Polacy w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy do lat 21 wygrali cztery spotkania, a przegrali tylko jeden mecz. W sumie uzbierali 12 punktów. Ponieśli porażkę w trzech setach, natomiast zwycięsko wychodzili z 13 partii. 

 

Poniżej prezentujemy dokładne wyniki i skróty meczów Polaków. 

Wyniki i skróty meczów reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21: 

2025-08-21: Polska - Portoryko 3:0 (25:15, 25:22, 25:22)

2025-08-22: Polska - Korea Południowa 3:0 (25:16, 25:21, 25:20)

2025-08-23: Polska - Kanada 3:0 (26:24, 25:18, 25:20)

2025-08-25: Polska - Kazachstan 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)

2025-08-26: Polska - Iran 1:3 (18:25, 25:19, 17:25, 19:25)

