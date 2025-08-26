US Open: Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak zagra z Karenem Chaczanowem w ramach tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow na Polsatsport.pl.
Majchrzak w tym sezonie osiągnął największy sukces w karierze, jakim był awans do 1/8 finału Wimbledonu. Świetne występy Polaka zaowocowały awansem do drabinki głównej US Open. W pierwszej rundzie Polak wyeliminował niżej notowanego Hugo Delliena.
ZOBACZ TAKŻE: Nowy lider polskiego tenisa. Hubert Hurkacz wyprzedzony w rankingu
Chaczanow utrzymuje miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Dla Rosjanina jest to udany rok, w którym awansował m.in do ćwierćfinału Wimbledonu.
Ostatni raz obaj panowie spotkali się właśnie w 1/8 finału tegorocznego Wimbledonu. Wówczas lepszy okazał się Chaczanow.
