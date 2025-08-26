US Open: Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak zagra z Karenem Chaczanowem w ramach tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow na Polsatsport.pl.

Majchrzak w tym sezonie osiągnął największy sukces w karierze, jakim był awans do 1/8 finału Wimbledonu. Świetne występy Polaka zaowocowały awansem do drabinki głównej US Open. W pierwszej rundzie Polak wyeliminował niżej notowanego Hugo Delliena. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy lider polskiego tenisa. Hubert Hurkacz wyprzedzony w rankingu

 

Chaczanow utrzymuje miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Dla Rosjanina jest to udany rok, w którym awansował m.in do ćwierćfinału Wimbledonu.

 

Ostatni raz obaj panowie spotkali się właśnie w 1/8 finału tegorocznego Wimbledonu. Wówczas lepszy okazał się Chaczanow.

 

AK, Polsat Sport
US Open: Majchrzak vs Karen Chaczanow. Kamil wygra?

