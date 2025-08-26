W pierwszej rundzie rywalizacji Polka w tzw. "godzinę z prysznicem" odprawiła Talię Gibson. Australijka nie miała zbyt wielu szans w tym spotkaniu i uległa Fręch 2:6, 2:6.

Rywalką łodzianki w drugiej rundzie będzie reprezentantka gospodarzy - Peyton Stearns. Amerykanka na inaugurację turnieju wygrała 7:5, 6:0 z Łotyszką Darja Semenistają.

W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

KP, Polsat Sport