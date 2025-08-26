Wicemistrz świata odebrał polskie obywatelstwo. Będzie nas reprezentował na IO
Władimir Semirunnij otrzymał we wtorkowy poranek polskie obywatelstwo, wieńcząc tym samym długi proces formalny. Dzięki uzyskaniu cennego dokumentu, łyżwiarz szybki będzie mógł reprezentować swoją nową ojczyznę na przyszłorocznych igrzyskach.
22-letni Semirunnij wymyka się ze schematu rosyjskich sportowców, którzy w większości poparli agresywną politykę swojego przywódcy, Władimira Putina. Od razu był przeciwny wojskowej inwazji na Ukrainę. Kiedy do niej doszło, łyżwiarz szybki postanowił opuścić ojczyznę i poszukać sobie nowego kraju do życia.
ZOBACZ TAKŻE: Piękne słowa bramkarza polskiego klubu. "Gra w Lidze Mistrzów to dla nas ogromny zaszczyt"
- W lipcu 2023 wysłałem pismo, a po odpowiedzi Konrada Niedźwiedzkego, już we wrześniu przyjechałem do Polski, a wcześniej nigdy nie byłem za granicą. Bardzo jednak chciałem przedłużyć karierę - opowiadał w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
Semirunnij po przyjeździe do Polski musiał podpisać dokumenty, w których potępił wojnę na Ukrainie. PZŁS pomógł w staraniach o wydanie karty pobytu. Otrzymał ją 5 grudnia ubiegłego roku. Uprawnia ona, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przemieszczania się po strefie Schengen bez konieczności uzyskania wizy. 19 grudnia dostał polską licencję od międzynarodowej federacji, choć strona rosyjska wnioskowała o dwa lata karencji.
Przejdź na Polsatsport.pl
Następnie sportowiec rozpoczął starania o uzyskanie polskiego obywatelstwa. We wtorek 26 sierpnia zakończyły się one sukcesem. 22-latek odebrał dokument w warszawskim urzędzie. To oznacza, że Semirunnij będzie mógł reprezentować Polskę podczas igrzysk w Mediolanie. Łyżwiarz jest naszą nadzieją medalową - w marcowych mistrzostwach świata w Hamar zdobył brązowy medal na 5000 m i srebrny na 10 000 m.