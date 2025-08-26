Wicemistrz świata odebrał polskie obywatelstwo. Będzie nas reprezentował na IO

22-letni Semirunnij wymyka się ze schematu rosyjskich sportowców, którzy w większości poparli agresywną politykę swojego przywódcy, Władimira Putina. Od razu był przeciwny wojskowej inwazji na Ukrainę. Kiedy do niej doszło, łyżwiarz szybki postanowił opuścić ojczyznę i poszukać sobie nowego kraju do życia.

- W lipcu 2023 wysłałem pismo, a po odpowiedzi Konrada Niedźwiedzkego, już we wrześniu przyjechałem do Polski, a wcześniej nigdy nie byłem za granicą. Bardzo jednak chciałem przedłużyć karierę - opowiadał w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



Semirunnij po przyjeździe do Polski musiał podpisać dokumenty, w których potępił wojnę na Ukrainie. PZŁS pomógł w staraniach o wydanie karty pobytu. Otrzymał ją 5 grudnia ubiegłego roku. Uprawnia ona, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przemieszczania się po strefie Schengen bez konieczności uzyskania wizy. 19 grudnia dostał polską licencję od międzynarodowej federacji, choć strona rosyjska wnioskowała o dwa lata karencji.



Następnie sportowiec rozpoczął starania o uzyskanie polskiego obywatelstwa. We wtorek 26 sierpnia zakończyły się one sukcesem. 22-latek odebrał dokument w warszawskim urzędzie. To oznacza, że Semirunnij będzie mógł reprezentować Polskę podczas igrzysk w Mediolanie. Łyżwiarz jest naszą nadzieją medalową - w marcowych mistrzostwach świata w Hamar zdobył brązowy medal na 5000 m i srebrny na 10 000 m.