Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!
Polskie siatkarki pokonały Niemki 3:2 w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata 2025. Ważną rolę w zwycięstwie Biało-Czerwonych odegrała Paulina Damaske.
Paulina Damaske: Chyba musimy mieć presję, bo wtedy gramy najlepiej
Polska - Niemcy. Skrót meczu
Paulina Damaske - najlepsze akcje w meczu Polska - Niemcy
Reporterka Polsatu Sport Bożena Pieczko zapytała reprezentantkę Polski, czy posiada układ nerwowy. Po raz kolejny bowiem wejście Damaske pomogło Biało-Czerwonym.
- Cieszę się, że dzisiaj było inaczej, bo moje pierwsze wejście tego nie pokazało - powiedziała.
Polki musiały bronić piłek meczowych w czwartym oraz piątym secie. Ostatecznie Damaske załatwiła sprawę swoją zagrywką.
- Niesamowite uczucie zrobić asa na sam koniec, zwłaszcza że poprzednia zagrywka mi nie wyszła. Trener pokazał mi skrót. Nie miałam czasu, żeby pomyśleć - i może to właśnie był klucz - stwierdziła.
Jak Damaske oceniła mecz Polska - Niemcy z perspektywy boiska?
- Było wiele emocji i, szczerze mówiąc, myślałam, że trochę łatwiej nam pójdzie. Cieszę się, że już na tym etapie miałyśmy takie spotkanie i że poradziłyśmy sobie z presją - zakończyła.
Reprezentantki Polski zagrają w 1/8 finału z Belgią.
Powtórki meczu Polska - Niemcy:
27.08 (środa) - 19.30, Polsat Sport 1
27.08 (środa) - 21.00, Polsat Sport 2
28.08 (czwartek) - 08.30, Polsat Sport 1
28.08 (czwartek) - 17.30, Polsat Sport 2
28.08 (czwartek) - 21.00, Polsat Sport 3.
