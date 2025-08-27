Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

Reporterka Polsatu Sport Bożena Pieczko zapytała reprezentantkę Polski, czy posiada układ nerwowy. Po raz kolejny bowiem wejście Damaske pomogło Biało-Czerwonym.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarek 2025: Kiedy powtórki meczu Polska - Niemcy? Gdzie oglądać?

- Cieszę się, że dzisiaj było inaczej, bo moje pierwsze wejście tego nie pokazało - powiedziała.

Polki musiały bronić piłek meczowych w czwartym oraz piątym secie. Ostatecznie Damaske załatwiła sprawę swoją zagrywką.

- Niesamowite uczucie zrobić asa na sam koniec, zwłaszcza że poprzednia zagrywka mi nie wyszła. Trener pokazał mi skrót. Nie miałam czasu, żeby pomyśleć - i może to właśnie był klucz - stwierdziła.

Jak Damaske oceniła mecz Polska - Niemcy z perspektywy boiska?

- Było wiele emocji i, szczerze mówiąc, myślałam, że trochę łatwiej nam pójdzie. Cieszę się, że już na tym etapie miałyśmy takie spotkanie i że poradziłyśmy sobie z presją - zakończyła.



Reprezentantki Polski zagrają w 1/8 finału z Belgią.

Powtórki meczu Polska - Niemcy:



27.08 (środa) - 19.30, Polsat Sport 1

27.08 (środa) - 21.00, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 08.30, Polsat Sport 1

28.08 (czwartek) - 17.30, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 21.00, Polsat Sport 3.