Była liderka rankingu WTA wraca na kort. To finalistka Wimbledonu
Była liderka rankingu światowego tenisistek Karolina Pliskova ogłosiła powrót na korty po rocznej przerwie. Czeszka zajmuje 600. miejsce na liście WTA i szykuje się do wrześniowego turnieju we Francji.
33-latka planuje zagrać w turniej ITF W75 we francuskim Le Neubourg, który odbędzie się w dniach 8-14 września. Obecnie jest na liście rezerwowej. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że otrzyma dziką kartę od organizatorów.
Dla Pliskovej będzie to pierwszy turniej od zeszłorocznego US Open, gdzie doznała kontuzji lewej kostki w meczu 1/32 finału. We wrześniu 2024 roku przeszła operację. Jednak rekonwalescencja była długa i skomplikowana, a była numer jeden na świecie musiała ostatecznie przejść kolejny zabieg w maju, choć tym razem mniej skomplikowany.
- Wygląda całkiem nieźle. Miałam już za sobą dwa całkiem dobre tygodnie treningów. Celuję w 8 września, kiedy mogłabym wystartować w mniejszym turnieju we Francji. Mam nadzieję, że uda nam się tak zaplanować czas, żebym mogła tam pojechać i być w 100 procentach gotowa - powiedziała Czeszka w najnowszym odcinku podcastu Rakety.
Według serwisu statystycznego tennisabstract.com, po raz pierwszy od występu na korcie ziemnym w Pradze w maju 2014 roku, wystąpi w cyklu ITF.
- Wierzę, że będzie dobrze. Moja noga jak dotąd dobrze reaguje, więc w końcu, po roku i dwóch tygodniach, mogę zagrać w turnieju – dodała mistrzyni juniorskiego Australian Open 2010.
Pliskova była liderką rankingu WTA od 17 lipca do 10 września 2017 roku. Jest finalistką US Open 2016 i Wimbledonu 2021.