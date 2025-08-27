Djokovic w trzeciej rundzie US Open

Tenis

Najbardziej utytułowany tenisista w historii Novak Djokovic awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. W środę w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Zachary'ego Svajdę 6:7 (5-7), 6:3, 6:3, 6:1.

fot. PAP

Djokovic rozstawiony jest z numerem siódmym, a Svajda w światowym rankingu zajmuje 145. miejsce i do turnieju głównego musiał przebijać się przez kwalifikacje. W pierwszym secie 22-latek zdołał pokonać wielkiego rywala w tie-breaku, ale później przewaga Serba była coraz wyraźniejsza.

 

38-letni Djokovic jest rekordzistą pod względem liczby wygranych turniejów wielkoszlemowych. Na koncie ma 24 tytuły. W US Open triumfował dotychczas czterokrotnie, ostatnio w 2023 roku.

 

Jego kolejnym rywalem będzie albo Brytyjczyk Cameron Norrie, albo Argentyńczyk Francisco Comesana. 

 

Novak Djokovic - Zachary Svajda 3:1 (6:7[5], 6:3, 6:3, 6:1)

PAP
