Duża stawka meczu z Niemkami. To może zaważyć o losach turnieju!

Krystian NatońskiSiatkówka

Przed reprezentacją Polski siatkarek ostatni mecz w fazie grupowej mistrzostw świata. Rywalem podopiecznych Stefano Lavariniego będzie ekipa Niemiec. Mimo że obie drużyny mogą być już pewne awansu do 1/8 finału turnieju, stawka środowej konfrontacji jest dość spora.

Duża stawka meczu z Niemkami. To może zaważyć o losach turnieju!
fot.
Przed polskimi siatkarkami ważny mecz z Niemkami na wagę ominięcia Italii w 1/8 finału mistrzostw świata

W grupie G, w której występują Biało-Czerwone wszystko już jasne. Nie ma mowy o niespodziankach. Faworyzowane Polki oraz Niemki wygrały swoje spotkania ze znacznie niżej notowanymi reprezentacjami Kenii oraz Wietnamu. Dwie drużyny z Europy mają na swoim koncie komplet sześciu punktów i bezpośrednia konfrontacja rozstrzygnie, kto zajmie pierwsze miejsce.

 

A to bardzo istotne w kontekście dalszej fazy turnieju i drabinki pucharowej. Porażka nie niesie za sobą poważnych konsekwencji, ale sprawi, że już w 1/8 finału rywalkami będą Włoszki. A przecież to aktualne mistrzynie olimpijskie, które dodatkowo na dwóch ostatnich mundialach zawsze zdobywały medal.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer siatkarza nie dojdzie do skutku? Wszystko przez kontuzję kadrowicza

 

Warto zatem pokusić się o wygraną z Niemkami, aby już na tym etapie rozgrywek nie trafić na tak wymagającego przeciwnika. Wiadomo już, że Italia zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie z kompletem punktów. Na drugiej lokacie uplasowała się Belgia i to właśnie z nią Polki zmierzą się, jeżeli pokonają nasze zachodnie sąsiadki.

 

Co ciekawe, drabinka fazy pucharowej mistrzostw świata siatkarek jest ułożona w ten sposób, że ewentualnymi rywalkami Polek w ćwierćfinale i tak mogą być Włoszki lub... Niemki.

 

Transmisja meczu Polska - Niemcy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:20. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

MŚ siatkarek - kto wygra w środę?

MISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKAREKNIEMCYPOLSKAREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA POLSKI SIATKAREKSIATKÓWKAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Bednaruk: Przed meczem z Niemcami pali mi się czerwona lampka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 