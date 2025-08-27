Duża stawka meczu z Niemkami. To może zaważyć o losach turnieju!

W grupie G, w której występują Biało-Czerwone wszystko już jasne. Nie ma mowy o niespodziankach. Faworyzowane Polki oraz Niemki wygrały swoje spotkania ze znacznie niżej notowanymi reprezentacjami Kenii oraz Wietnamu. Dwie drużyny z Europy mają na swoim koncie komplet sześciu punktów i bezpośrednia konfrontacja rozstrzygnie, kto zajmie pierwsze miejsce.

A to bardzo istotne w kontekście dalszej fazy turnieju i drabinki pucharowej. Porażka nie niesie za sobą poważnych konsekwencji, ale sprawi, że już w 1/8 finału rywalkami będą Włoszki. A przecież to aktualne mistrzynie olimpijskie, które dodatkowo na dwóch ostatnich mundialach zawsze zdobywały medal.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer siatkarza nie dojdzie do skutku? Wszystko przez kontuzję kadrowicza

Warto zatem pokusić się o wygraną z Niemkami, aby już na tym etapie rozgrywek nie trafić na tak wymagającego przeciwnika. Wiadomo już, że Italia zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie z kompletem punktów. Na drugiej lokacie uplasowała się Belgia i to właśnie z nią Polki zmierzą się, jeżeli pokonają nasze zachodnie sąsiadki.

Co ciekawe, drabinka fazy pucharowej mistrzostw świata siatkarek jest ułożona w ten sposób, że ewentualnymi rywalkami Polek w ćwierćfinale i tak mogą być Włoszki lub... Niemki.

Transmisja meczu Polska - Niemcy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:20. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00.

Polsat Sport