FIFA grozi krajowej federacji. Padł ostateczny termin

W liście do prezydenta indyjskiej federacji (AIFF) Kalyana Chaubeya FIFA i AFC wyraziły "głębokie zaniepokojenie" brakiem sfinalizowania i przyjęcia nowego statutu.

"Niedotrzymanie tego terminu nie pozostawi nam innego wyboru, jak skierować tę sprawę do FIFA" w celu podjęcia decyzji – głosi komunikat.

"AIFF musi uznać to wiążące oświadczenie za wymagające natychmiastowego zastosowania się do niego, aby zachować swoje prawa jako członek FIFA i AFC" – dodano.

Nowy statut AIFF jest przedmiotem postępowania toczącego się przed sądem najwyższym Indii od 2017 roku. W 2022 roku krajowa federacja została na krótko zawieszona za handel wpływami, po tym jak sąd najwyższy powołał specjalną komisję do jej zarządzania. Środek ten został uchylony kilka dni później, gdy AIFF zdecydowała się na przeprowadzenie wyborów, w których Kalyan Chaubey został desygnowany na nowego prezydenta. Jednocześnie umożliwiło to Indiom organizację kobiecych mistrzostw świata do lat 17, które odbyły się w dniach 11-30 października 2022 roku.

Groźba FIFA pojawia się w związku z opóźnieniem edycji 2025/26 głównych krajowych rozgrywek – Indian Super League (ISL) – z powodu sporu finansowego między AIFF a prywatną spółką zarządzającą ligą.

15-letnia umowa między federacją a Football Sports Development Limited, która wygasa 8 grudnia, nie została jeszcze przedłużona. Ekstraklasa indyjska rozgrywana jest od września do kwietnia

AK, PAP