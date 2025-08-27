Jedno zwycięstwo wystarczyło! Tyle Majchrzak zarobił za awans w US Open

Majchrzak był faworytem w pojedynku z niżej notowanym Dellienem i wywiązał się z tej roli znakomicie. Polak, który w tym sezonie dotarł już do 1/8 finału Wimbledonu, awansował do drugiej rundy US Open, w której zmierzy się z Karenem Chaczanowem. Bez względu na wynik tego meczu, nasz najlepszy obecnie singlista już może liczyć na spory zastrzyk gotówki.

29-latek za dotarcie do kolejnego etapu ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku ma już zagwarantowane 154 tysiące dolarów, czyli ponad pół miliona złotych! Oczywiście wraz z awansem do kolejnych rund, apanaże będą wzrastać.

Dotychczas najlepszym wynikiem Majchrzaka na US Open była trzecia runda w 2019 roku. W całej karierze Polak najdalej na turniejach wielkoszlemowych dotarł podczas tegorocznego Wimbledonu, gdzie znalazł się w czwartej rundzie.

Starcie Majchrzaka z Chaczanowem zaplanowano na piątek 28 sierpnia. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny rozpoczęcia tego meczu.

