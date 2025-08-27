Jedno zwycięstwo wystarczyło! Tyle Majchrzak zarobił za awans w US Open

Kamil Majchrzak udanie zaprezentował się w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open, pokonując Hugo Dellienema w czterech setach. Dzięki temu Polak może liczyć na sporą gratyfikację finansową, a przecież nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i ma szansą wyrównać swój najlepszy wynik w karierze w tym turnieju.

fot. PAP
Kamil Majchrzak

Majchrzak był faworytem w pojedynku z niżej notowanym Dellienem i wywiązał się z tej roli znakomicie. Polak, który w tym sezonie dotarł już do 1/8 finału Wimbledonu, awansował do drugiej rundy US Open, w której zmierzy się z Karenem Chaczanowem. Bez względu na wynik tego meczu, nasz najlepszy obecnie singlista już może liczyć na spory zastrzyk gotówki.

 

29-latek za dotarcie do kolejnego etapu ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku ma już zagwarantowane 154 tysiące dolarów, czyli ponad pół miliona złotych! Oczywiście wraz z awansem do kolejnych rund, apanaże będą wzrastać.

 

ZOBACZ TAKŻE: Problemy mistrzyni US Open. Było blisko sensacji w pierwszej rundzie

 

Dotychczas najlepszym wynikiem Majchrzaka na US Open była trzecia runda w 2019 roku. W całej karierze Polak najdalej na turniejach wielkoszlemowych dotarł podczas tegorocznego Wimbledonu, gdzie znalazł się w czwartej rundzie.

 

Starcie Majchrzaka z Chaczanowem zaplanowano na piątek 28 sierpnia. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny rozpoczęcia tego meczu.

