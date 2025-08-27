Złamał nogę w walce z Polakiem. Teraz spotkają się ponownie

Polak miał okazję mierzyć się z Deliją dziesięć lat temu, jeszcze przed dołączeniem do UFC. Wówczas walka odbyła się w Inguszetii, a stawką był pas mistrzowski organizacji M-1 w kategorii ciężkiej. Tybura wygrał przez techniczny nokaut po złamaniu nogi przez Chorwata.

- Dziesięć lat temu to sporo czasu. W tej walce wydarzyło się dużo, bo Delija złamał wtedy nogę, ale ogólnie jeśli chodzi o samą akcję, to głównie on przez te trzy minuty kreował wydarzenia, inicjował dużo kopnięć. Tyle pamiętam z tej walki - wspominał Tybura.

Tym razem panowie spotkają się w ramach gali największej organizacji MMA na świecie. Co więcej - areną ich zmagań będzie Paryż, jedno z najsłynniejszych miast globu.

- Fajnie, że to będzie Paryż, będzie to dla mnie nowe miejsce. Będzie to gala ze sporą grupą kibiców z Polski - powiedział.

Tybura został też zapytany przez naszego reportera o styl walki jego przeciwnika.

- Delija ma bardzo agresywną stójkę. Po tej naszej walce pamiętam, że ruszył od samego początku i trochę bezmyślnie wtedy nadział się na kolano. Uważam, że stójka będzie jego najmocniejszą stroną, ale nie zakładam od razu rzucania się po nogi - wyjaśnił wojownik.

Transmisja paryskiej gali UFC w sobotę 6 września od 16:30 w Polsacie Sport Fight oraz od 17:00 w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.

AK, Polsat Sport