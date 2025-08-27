Memoriał Wagnera 2025: Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera będzie dla reprezentacji Polski siatkarzy ważnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata. Kiedy grają Polacy? O której godzinie zostaną rozegrane spotkania? Gdzie oglądać? Transmisje spotkań w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Sprawdź terminarz i plan transmisji Memoriału Wagnera 2025.

fot. Cyfrasport
Memoriał Wagnera 2024 wygrała reprezentacja Polski. Kto będzie najlepszy w tegorocznej edycji?

Memoriał Wagnera 2025 zostanie rozegrany w dniach 29–31 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. Tegoroczny turniej będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

 

Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym". Na inaugurację w piątek odbędzie się mecz Argentyna - Brazylia, a polscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Serbii. W sobotę Polacy zagrają z Brazylią, a Serbia z Argentyną. Na zakończenie imprezy w niedzielę dojdzie do konfrontacji Brazylia – Serbia oraz Polska – Argentyna.

 

Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski organizowany od 2003 roku dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976). Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

 

Memoriał Wagnera 2025 - transmisje meczów:

 

2025-08-29: Argentyna – Brazylia (piątek, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-29: Polska – Serbia (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

 

2025-08-30: Serbia – Argentyna (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-30: Polska – Brazylia (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

 

2025-08-31: Brazylia – Serbia (niedziela, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-31: Polska – Argentyna (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

 

MEMORIAŁ WAGNERA 2025 - WYNIKI MECZÓW I TABELA

