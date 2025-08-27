Mistrz Europy zakończył karierę. "Dziękuję za wszystko"
Alessandro Florenzi zakończył piłkarską karierę. Wraz z końcem ubiegłego sezonu wygasł jego kontrakt z AC Milan.
Włoch wraz z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo Europy w 2021 roku. Florenzi jest wychowankiem AS Roma. W jej barwach zanotował 279 spotkań.
W swojej karierze reprezentował barwy m.in Valencii i Paris Saint-German, z którym zdobył Puchar i Superpuchar Francji. Wraz z drużyną z Mediolanu wywalczył mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022.
"Dziękuję Wam za wszystko. Nauczyłem się kochać wszystkich kibiców. Każdy z Was popchnął mnie do poprawy i pomógł mi podnieść się po trudnych momentach, które są częścią tego sportu i życia. Jestem za to naprawdę wdzięczny" - poinformował na swoich mediach społecznościowych Florenzi.
