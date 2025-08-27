Walkę o miano najlepszej żeńskiej ekipy siatkarskiej świata rozpoczęły 32 reprezentacje podzielone na osiem grupy po cztery zespoły. Z każdej grupy dwie najlepsze ekipy uczestniczą w dalszej fazie rozgrywek, gdzie obowiązuje zasada przegrywający - odpada.

Polki znalazły się w grupie G z Wietnamem, Kenią oraz z Niemkami, z którymi we środę 27 sierpnia kończą rywalizację w tej fazie turnieju, ale nie kończą turnieju, bo już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału.

Finał mundialu w Tajlandii został zaplanowany na 7 września.

Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - 27.08:

2025-08-27: Kolumbia - Meksyk godz. 11:00

2025-08-27: Turcja - Kanada godz. 11:00

2025-08-27: Japonia - Serbia godz. 12:00

2025-08-27: Kenia - Wietnam godz. 12:00

2025-08-27: Bułgaria - Hiszpania godz. 14:30

2025-08-27: Chiny - Dominikana godz. 14:30

2025-08-27: Polska - Niemcy godz. 15:30

2025-08-27: Ukraina - Kamerun godz. 15:30

KN, Polsat Sport