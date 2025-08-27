Problemy mistrzyni US Open. Było blisko sensacji w pierwszej rundzie

Gauff po spotkaniu przyznała, że zwycięstwo było wynikiem mentalnej walki o zaufanie do swojego nowego sposobu serwowania. Amerykanka starała się przezwyciężyć stare nawyki w napiętych momentach ciężko wywalczonej wygranej.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja na US Open. Miała grać ze Świątek, a tu taka wpadka!

21-letnia mistrzyni US Open z 2023 roku przyjechała do Nowego Jorku po rozstaniu z trenerem Mattem Dalym. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w ostatnim Wielkim Szlemie sezonu zatrudniła specjalistę od biomechaniki, który wcześniej współpracował z liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką - Gavina MacMillana. Ma on za zadanie rozwiązać utrzymujące się problemy Gauff z serwisem.

W jej pierwszym meczu w US Open podanie Amerykanki było dalekie od ideału, w trzech setach została przełamana sześciokrotnie. W całym pojedynku popełniła 59 niewymuszonych błędów, jednak rywalka, 79. w światowym rankingu Tomljanovic, jej nie ustępowała - pomyliła się 56 razy.

- Tydzień treningowy był ciężki, ponieważ spędzałam dużo czasu na korcie serwując, dosłownie, aż do momentu, gdy zaczęło mnie boleć ramię. Czuję, że to dobry kierunek i myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie wracać do starych nawyków w trudniejszych momentach. Myślę, że w tym spotkaniu mi się to udało, zwłaszcza w trzecim secie... Mam nadzieję, że za rok o tej porze będę serwować znacznie lepiej - powiedziała Gauff na pomeczowej konferencji prasowej.

- Im bardziej nabieram pewności siebie, tym bardziej mogę się starać. Nie sądzę, żebym dzisiaj serwowała tak szybko. Chciałabym być w czołówce, ale wiem, że muszę zrobić dużo powtórzeń - dodała.

Kolejną rywalką amerykańskiej tenisistki będzie wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Chorwatka Donna Vekic.

AK, PAP