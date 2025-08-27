MŚ siatkarek 2025: Kiedy powtórki meczu Polska - Niemcy? Gdzie oglądać?
Polskie siatkarki wygrały z reprezentacją Niemiec 3:2 w trzecim meczu grupowym w mistrzostwach świata rozegranym w Phuket. Stawką tego starcia było pierwsze miejsce w grupie G. Tak emocjonujące spotkanie z pewnością warto zobaczyć jeszcze raz. Gdzie obejrzeć powtórki meczu siatkarek Polska - Niemcy?
Siatkarki reprezentacji Polski i Niemiec zafundowali kibicom prawdziwy dreszczowiec. W czwartym secie Polki wygrały 28:26, broniąc piłki meczowe. W tie-breaku emocje sięgnęły zenitu... Wynik 19:17 mówi wiele o tym, jak zacięte było to widowisko.
Wielu kibiców z pewnością będzie chciało zobaczyć tę konfrontację jeszcze raz. Jeśli ktoś nie widział, może żałować, ale pewną rekompensatą będzie obejrzenie powtórek tego kapitalnego starcia.
Powtórki meczu Polska - Niemcy:
27.08 (środa) - godzina 19.30, Polsat Sport 1
27.08 (środa) - godzina 21.00, Polsat Sport 2
28.08 (czwartek) - godzina 08.30, Polsat Sport 1
28.08 (czwartek) - godzina 17.30, Polsat Sport 2
28.08 (czwartek) - godzina 21.00, Polsat Sport 3.
