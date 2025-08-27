MŚ siatkarek 2025: Kiedy powtórki meczu Polska - Niemcy? Gdzie oglądać?

Siatkarki reprezentacji Polski i Niemiec zafundowali kibicom prawdziwy dreszczowiec. W czwartym secie Polki wygrały 28:26, broniąc piłki meczowe. W tie-breaku emocje sięgnęły zenitu... Wynik 19:17 mówi wiele o tym, jak zacięte było to widowisko.

Zobacz także: 19:17 w tie-breaku! Siatkarski dreszczowiec w starciu Polski z Niemcami

Wielu kibiców z pewnością będzie chciało zobaczyć tę konfrontację jeszcze raz. Jeśli ktoś nie widział, może żałować, ale pewną rekompensatą będzie obejrzenie powtórek tego kapitalnego starcia.

Powtórki meczu Polska - Niemcy:

27.08 (środa) - godzina 19.30, Polsat Sport 1

27.08 (środa) - godzina 21.00, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - godzina 08.30, Polsat Sport 1

28.08 (czwartek) - godzina 17.30, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - godzina 21.00, Polsat Sport 3.

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK

RM, Polsat Sport