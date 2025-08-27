MŚ siatkarek 2025: Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?

W mistrzostwach świata siatkarek wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.





Awans uzyskały: Tajlandia, Holandia (grupa A), Włochy, Belgia (grupa B), Brazylia, Francja (grupa C), USA, Słowenia (grupa D), Turcja, Kanada (grupa E), Dominikana, Chiny (grupa F), Niemcy, Polska (grupa G) oraz Serbia, Japonia (grupa H).

Z turniejem po pierwszej fazie pożegnały się: Szwecja, Egipt (grupa A), Słowacja, Kuba (grupa B), Grecja, Portoryko (grupa C), Argentyna, Czechy (grupa D), Hiszpania, Bułgaria (grupa E), Meksyk, Kolumbia (grupa F), Kenia, Wietnam (grupa G) oraz Ukraina, Kamerun (grupa H).

Drużyny utworzyły pary według schematu: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

Pary 1/8 finału MŚ siatkarek 2025:

2025-08-29: Holandia – Serbia

2025-08-29: Japonia – Tajlandia

2025-08-30: Włochy – Polska/Niemcy

2025-08-30: Polska/Niemcy – Belgia

2025-08-31: Brazylia – Dominikana/Chiny

2025-08-31: Dominikana/Chiny – Francja

2025-09-01: USA – Kanada

2025-09-01: Turcja – Słowenia.

