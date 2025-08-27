MŚ siatkarek 2025: Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?
Faza grupowa mistrzostw świata siatkarek 2025 wyłoniła szesnaście najlepszych drużyn. Kto awansował do pucharowej części turnieju? Jakie są pary 1/8 finału?
W mistrzostwach świata siatkarek wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek
Awans uzyskały: Tajlandia, Holandia (grupa A), Włochy, Belgia (grupa B), Brazylia, Francja (grupa C), USA, Słowenia (grupa D), Turcja, Kanada (grupa E), Dominikana, Chiny (grupa F), Niemcy, Polska (grupa G) oraz Serbia, Japonia (grupa H).
Z turniejem po pierwszej fazie pożegnały się: Szwecja, Egipt (grupa A), Słowacja, Kuba (grupa B), Grecja, Portoryko (grupa C), Argentyna, Czechy (grupa D), Hiszpania, Bułgaria (grupa E), Meksyk, Kolumbia (grupa F), Kenia, Wietnam (grupa G) oraz Ukraina, Kamerun (grupa H).
Drużyny utworzyły pary według schematu: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.
Pary 1/8 finału MŚ siatkarek 2025:
2025-08-29: Holandia – Serbia
2025-08-29: Japonia – Tajlandia
2025-08-30: Włochy – Polska/Niemcy
2025-08-30: Polska/Niemcy – Belgia
2025-08-31: Brazylia – Dominikana/Chiny
2025-08-31: Dominikana/Chiny – Francja
2025-09-01: USA – Kanada
2025-09-01: Turcja – Słowenia.
