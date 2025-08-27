MŚ siatkarek 2025: Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?

Siatkówka

Faza grupowa mistrzostw świata siatkarek 2025 wyłoniła szesnaście najlepszych drużyn. Kto awansował do pucharowej części turnieju? Jakie są pary 1/8 finału?

fot. FIVB
Polskie siatkarki wywalczyły awans do 1/8 finału MŚ 2025.

W mistrzostwach świata siatkarek wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Awans uzyskały: Tajlandia, Holandia (grupa A), Włochy, Belgia (grupa B), Brazylia, Francja (grupa C), USA, Słowenia (grupa D), Turcja, Kanada (grupa E), Dominikana, Chiny (grupa F), Niemcy, Polska (grupa G) oraz Serbia, Japonia (grupa H).

 

Z turniejem po pierwszej fazie pożegnały się: Szwecja, Egipt (grupa A), Słowacja, Kuba (grupa B), Grecja, Portoryko (grupa C), Argentyna, Czechy (grupa D), Hiszpania, Bułgaria (grupa E), Meksyk, Kolumbia (grupa F), Kenia, Wietnam (grupa G) oraz Ukraina, Kamerun (grupa H).

 

Drużyny utworzyły pary według schematu: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

 

Pary 1/8 finału MŚ siatkarek 2025:

 

2025-08-29: Holandia – Serbia
2025-08-29: Japonia – Tajlandia
2025-08-30: WłochyPolska/Niemcy
2025-08-30: Polska/NiemcyBelgia
2025-08-31: BrazyliaDominikana/Chiny
2025-08-31: Dominikana/ChinyFrancja
2025-09-01: USA – Kanada
2025-09-01: Turcja – Słowenia.

 

