MŚ siatkarek 2025: Polska - Niemcy. Skrót meczu

Stawką meczu Polska - Niemcy było pierwsze miejsce w grupie G. Wywalczyły je Polki, które odniosły trzecie zwycięstwo w turnieju rozgrywanym w Tajlandii. Zwycięstwo dało Polsce grę w 1/8 finału z Belgią. Niemki w tej fazie zmierzą się z głównymi faworytkami turnieju - Włoszkami.





Obie drużyny rozegrały niezwykle emocjonujące starcie. Niezwykle zacięte były czwarty oraz piąty set - oba wygrane przez Polki.

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (26), Martyna Łukasik (15), Agnieszka Korneluk (13), Martyna Czyrniańska (11) – Polska; Lina Alsmeier (19), Emilia Weske (18), Camilla Weitzel (15), Lena Stigrot (14), Hanna Orthmann (10) – Niemcy. Siatkarki z Niemiec lepiej punktowały w ataku i bloku (11–12), Polki były lepsze w polu serwisowym (7–3) i popełniły mniej błędów własnych (22, przy 33 rywalek).

Polska – Niemcy 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17)

Polska: Magdalena Jurczyk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrniańska, Agnieszka Korneluk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Malwina Smarzek, Marlena Kowalewska, Justyna Łysiak, Paulina Damaske. Trener: Stefano Lavarini.

Niemcy: Emilia Weske, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Hanna Orthmann, Marie Scholzel, Sarah Straube – Anna Pogany (libero) oraz Lena Stigrot, Anastasia Cekulaev, Antonia Stautz, Corina Glaab. Trener: Giulio Bregoli.

Sędziowie: Ivaylo Ivanov (Bułgaria) – Kang Joo-Hee (Korea Południowa).

Skrót meczu Polska - Niemcy:



WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK

Powtórki meczu Polska - Niemcy:

27.08 (środa) - 19.30, Polsat Sport 1

27.08 (środa) - 21.00, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 08.30, Polsat Sport 1

28.08 (czwartek) - 17.30, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 21.00, Polsat Sport 3.

RM, Polsat Sport