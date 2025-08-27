MŚ siatkarek 2025: Polska - Niemcy. Skrót meczu
Reprezentacja Polski wygrała w Phuket z Niemcami 3:2 w meczu mistrzostw świata siatkarek. To zwycięstwo zapewniło polskim siatkarkom pierwsze miejsce w tabeli grupy G. Zobacz skrót meczu siatkarek Polska - Niemcy.
Stawką meczu Polska - Niemcy było pierwsze miejsce w grupie G. Wywalczyły je Polki, które odniosły trzecie zwycięstwo w turnieju rozgrywanym w Tajlandii. Zwycięstwo dało Polsce grę w 1/8 finału z Belgią. Niemki w tej fazie zmierzą się z głównymi faworytkami turnieju - Włoszkami.
Obie drużyny rozegrały niezwykle emocjonujące starcie. Niezwykle zacięte były czwarty oraz piąty set - oba wygrane przez Polki.
Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (26), Martyna Łukasik (15), Agnieszka Korneluk (13), Martyna Czyrniańska (11) – Polska; Lina Alsmeier (19), Emilia Weske (18), Camilla Weitzel (15), Lena Stigrot (14), Hanna Orthmann (10) – Niemcy. Siatkarki z Niemiec lepiej punktowały w ataku i bloku (11–12), Polki były lepsze w polu serwisowym (7–3) i popełniły mniej błędów własnych (22, przy 33 rywalek).
Polska – Niemcy 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17)
Polska: Magdalena Jurczyk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrniańska, Agnieszka Korneluk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Malwina Smarzek, Marlena Kowalewska, Justyna Łysiak, Paulina Damaske. Trener: Stefano Lavarini.
Niemcy: Emilia Weske, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Hanna Orthmann, Marie Scholzel, Sarah Straube – Anna Pogany (libero) oraz Lena Stigrot, Anastasia Cekulaev, Antonia Stautz, Corina Glaab. Trener: Giulio Bregoli.
Sędziowie: Ivaylo Ivanov (Bułgaria) – Kang Joo-Hee (Korea Południowa).
Skrót meczu Polska - Niemcy:
Powtórki meczu Polska - Niemcy:
27.08 (środa) - 19.30, Polsat Sport 1
27.08 (środa) - 21.00, Polsat Sport 2
28.08 (czwartek) - 08.30, Polsat Sport 1
28.08 (czwartek) - 17.30, Polsat Sport 2
28.08 (czwartek) - 21.00, Polsat Sport 3.