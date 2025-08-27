W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Reprezentacja Polski występuje w grupie G.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

