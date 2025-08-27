Pierwszy dzień Eurobasketu za nami. Są niespodzianki

Do wygranej w Rydze w obecności 11 tysięcy Łotyszy poprowadził Turków tercet: Cedi Osman (20 pkt), Kenan Sipahi (19 pkt) i center Houston Rockets Alperen Sengun - 16 pkt, osiem zbiórek i siedem asyst.

Inną niespodzianką była wygrana Portugalii z Czechami 62:50 - było to pierwsze zwycięstwo Portugalii w turnieju tej rangi od 18 lat. Lider wygranych Neemias Queta występujący w Boston Celtics miał double-double - 23 pkt i 18 zbiórek, a wskaźnik efektywności wyniósł aż 39. Arbitrami byli Wojciech Liszka i Dariusz Zapolski.

Serbowie rozgromili Estonię, prowadzoną przez trenera Heiko Rannulę, mistrza Polski z Legią Warszawa, 98:64, wygrywając pierwszą kwartę aż 32:12. Gwiazdor Serbów Nikola Jokic (Denver Nuggets), choć przebywał na parkiecie tylko 23 minuty, był bliski triple-double - miał 11 pkt, 10 zbiórek i 7 asyst.

W Tampere nadspodziewanie wyrównane spotkanie z Finami, znakomicie wyglądający w sparingach (4-0), stoczyli Szwedzi. Przegrali tylko 90:93, w trakcie meczu prowadzili kilkoma punktami, a na 94 sekundy przed końcem przegrywali 87:88. Lider gospodarzy Lauri Markkanen (Utah Jazz) uzyskał 28 pkt i miał sześć asyst, a były zawodnik Arrivy Twardych Pierników Toruń - Szwed Victor Gaddefors miał 15 pkt i 4 zbiórki, zaś najwięcej w jego ekipie zdobył Ludvig Hakanson (Joventut Badalona) - 28.

W czwartek rozpoczyna się rywalizacja w gr. C w Limassol i gr. D w Katowicach. Polacy w ostatnim meczu dnia zmierzą się ze Słoweńcami, z gwiazdą NBA Luką Doncicem.

Wyniki 1. dnia turnieju ME:

gr. A (Ryga)



Czechy - Portugalia 50:62 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17)

Łotwa - Turcja 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21)

Serbia - Estonia 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20)

gr. B (Tampere)



Wlk. Brytania - Litwa 70:94 (15:23, 18:18, 17:24, 20:29)

Czarnogóra - Niemcy 76:106 (20:24, 23:22, 12:33, 21:27)

Szwecja - Finlandia 90:93 (21:26, 27:23, 24:23, 18:21)

WYNIKI I TABELE EUROBASKETU