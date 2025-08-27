Biało-Czerwoni przystąpili do fazy pucharowej młodzieżowego mundialu po udanej rundzie grupowej, w której odnieśli cztery zwycięstwa i ponieśli tylko jedną porażkę. Lepsi od podopiecznych Piotra Grabana okazali się Irańczycy, którzy w ostatniej serii gier wygrali 3:1. Wcześniej nasi siatkarze zwyciężyli odpowiednio Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan - za każdym razem bez straty seta. To pozwoliło Polakom zająć drugie miejsce i trafić na Ukraińców.

Przeciwnicy ze wschodu wysoko zawiesili poprzeczkę w 1/8 finału. W drugim secie wygrali nieoczekiwanie wysoko 25:16, natomiast w czwartej partii prowadzili już 15:10. Wydawało się, że losy meczu rozstrzygną się w tie-breaku, ale Biało-Czerwoni odrobili straty i wygrali 3:1.

To sprawiło, że nasza reprezentacja awansowała już do najlepszej ósemki turnieju i niebawem zagra o awans do strefy medalowej.

Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale MŚ! Z kim zagrają Polacy?

Rywalami polskiej drużyny będą Czesi, którzy w 1/8 finału pokonali Turcję 3:1. Termin meczu z naszymi południowymi sąsiadami nie został jeszcze ustalony.

