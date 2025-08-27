Polskie siatkarki rozpoczęły mistrzostwa świata od dwóch zwycięstw - z Wietnamem i Kenią po 3:1. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej Biało-Czerwone zmierzyły się z Niemkami, a stawką było pierwsze miejsce w tabeli. Po niesamowitym boju Biało-Czerwone wygrały 3:2.

To sprawiło, że Polki trafiły na Belgijki, które zakończyły fazę grupową na drugim miejscu. Najpierw ograły Kubanki i Słowaczki po 3:0, a następnie przegrały z Włoszkami 1:3.

Polki i Belgijki po raz ostatni grały ze sobą w czerwcu tego roku w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwone wygrały 3:0.

Polska - Belgia. Kiedy jest mecz siatkarek? O której godzinie?

Kiedy jest mecz siatkarek Polska - Belgia? To pytanie zadają sobie fani. Mecz Polska - Belgia odbędzie się w sobotę 30 sierpnia. Godzina meczu Polska - Belgia to 15:30.

Powtórki meczu Polska - Niemcy:



27.08 (środa) - 19.30, Polsat Sport 1

27.08 (środa) - 21.00, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 08.30, Polsat Sport 1

28.08 (czwartek) - 17.30, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 21.00, Polsat Sport 3.