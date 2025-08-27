Polski bramkarz zagra w Lidze Mistrzów. Jego zespół utrzymał przewagę

Piłkarze Karabachu przystąpili do rewanżu z dwubramkową zaliczką. Od 12. minuty przegrywali po golu Francuza Lennego Josepha, ale jeszcze w pierwszej połowie bramki dla mistrzów Azerbejdżanu zdobyli Leandro Andrade z Republiki Zielonego Przylądka i Francuz Abdellah Zoubir.

Druga połowa należała do gości, którzy byli bliscy doprowadzenia do dogrywki. W 55. minucie rzut karny wykorzystał Barnabas Varga, a w 81. min Alex Toth strzelił gola na 3:2. Piłkarze Ferencvarosu stwarzali kolejne okazje, jednak dobrze spisywał się bramkarz Karabachu. Kochalski gra w Azerbejdżanie od 2024 roku. Wcześniej był zawodnikiem Stali Mielec, Legii Warszawa i Radomiaka Radom.

Karabach awansował do Ligi Mistrzów pierwszy raz od 2017 roku. Wówczas piłkarzem tego klubu był środkowy obrońca Jakub Rzeźniczak, znany z występów w Legii Warszawa. W przeszłości Karabach w eliminacjach europejskich pucharów pokonywał polskie kluby: Wisłę Kraków (2010), Legię Warszawa (2020) i Lecha Poznań (2022).

Karabach - Ferencvaros 2:3 (2:1)



Bramki: Andrade 25, Zoubir 45 - Joseph 12, Varga 55 (rz.k.), Toth 81.



Pierwszy mecz: 3:1 dla Karabachu. Awans: Karabach.

Karabach: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarqulijew (84 Bajramow) - Pedro Bicalho, Jankovic - Leandro Andrade (69 Addai), Kady Borges (90+5 Kaszczuk), Zoubir (85 Chriso) - Akhundzade (90+4 Qurbanly).

Ferencvaros: Dibusz - Makreckis, Cisse, Raemaekers, O'Dowda (68 Nagy) - Keita (73 Toth), Otvos (46 Pesic) - Joseph (73 Gruber), Kanichowsky, Levi (46 Cadu) - Varga.

Żółte kartki: Bicalho, Medina, Silva - Kanichowsky, Keita, Cisse.

Wieczorem awans wywalczyły też Benfica, Club Brugge oraz FC Kopenhaga.

WYNIKI LIGI MISTRZÓW

PAP