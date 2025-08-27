Wielka zmiana w polskim klubie siatkarskim! Zagra w PlusLidze pod nową nazwą

W poprzednim sezonie Grupa Energa była sponsorem strategicznym Trefla, teraz ta współpraca zostanie rozszerzona i firma będzie sponsorem tytularnym. Prezes gdańskiego klubu podkreślił, że nowa umowa jest naturalnym krokiem w rozwoju tej współpracy.





Zobacz także: Wielkie wydarzenie w klubie PlusLigi! Nowy sponsor i zmiana nazwy

– To partnerstwo oparte na wzajemnym zaufaniu i wspólnych wartościach, które pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zyskujemy nie tylko stabilizację finansową, ale również ogromne wsparcie w budowaniu silnej marki i dalszym rozwoju sportowym oraz organizacyjnym klubu. Jestem przekonany, że przed nami wiele wspaniałych chwil i sukcesów jako Energa Trefl Gdańsk – powiedział w środę na konferencji prasowej w Gdańsku Dariusz Gadomski.

Nowy rozdział wiąże się również ze zmianą herbu. Zmodernizowany znak graficzny powstał z okazji 20-lecia klubu i - podobnie jak wcześniej - jest on spójny z nowym herbem bratniej koszykarskiej drużyny, Energi Trefla Sopot. Zawiera m.in. piłkę siatkową, rok powstania klubu oraz nową nazwę z członem "Energa". Zachowane zostały tradycyjne barwy - żółty i czarny - które od lat stanowią ważny element tożsamości drużyny.

W ramach nowej umowy logo Energi zostanie umieszczone na koszulkach meczowych w centralnych miejscach, a także na strojach treningowych i dresach pierwszej drużyny. Zielone logotypy będą widoczne również w Ergo Arenie podczas spotkań, m.in. na naklejkach na boisku, bandach LED i banerach reklamowych.

Dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA zapewniła, że dla jej firmy to ogromna radość, że jako sponsor tytularny może wspierać "Gdańskie Lwy", bo takim mianem określa się siatkarzy Trefla. Ta drużyna inspiruje młodych ludzi do sięgania po marzenia i daje szansę własnym wychowankom.

– Zawodnicy grup młodzieżowych regularnie zdobywają medale mistrzostw Polski swoich kategorii wiekowych, co pokazuje, że droga od hali szkolnej do Ergo Areny naprawdę istnieje. Energa włącza sport i włącza pełną moc - razem jako Energa Trefl Gdańsk chcemy pokazać, jak wielką siłę mają Lwy, energia i kibice. Liczymy na mocne ataki i widowiskowe bloki – stwierdziła Magdalena Marszałkowska.

Siatkarze Trefla byli już wspierani przez spółkę Skarbu Państwa. W latach 2011–17 drużyna występowała jako Lotos Trefl Gdańsk.

W poniedziałek Energa podpisała dwuletnią umowę sponsorską z koszykarskim Treflem Sopot. Firma będzie sponsorem tytularnym wszystkich klubowych zespołów - od grup młodzieżowych, począwszy od drużyny do lat 10, przez drugoligowe rezerwy aż do ekipy rywalizującej w Orlen Basket Lidze. W minionym sezonie seniorzy wywalczyli brązowy medal, a w 2024 roku zostali mistrzami Polski.

Na Pomorzu ten koncern energetyczny jest sponsorem tytularnym także występujących w ekstraklasie koszykarzy Czarnych Słupsk oraz brązowych medalistów ekstraligi rugby Ogniwa Sopot. Wspiera również piłkarzy Arki Gdynia.

RM, PAP