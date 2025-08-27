Polki z awansem do fazy pucharowej MŚ! Z kim kolejny mecz?

Julian CieślakSiatkówka

Reprezentacja Polski siatkarek awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata w Tajlandii. Podopieczne Stefano Lavariniego z trzema zwycięstwami zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie. W 1/8 finału mundialu Biało-Czerwone zmierzą się z Belgijkami.

Polki z awansem do fazy pucharowej MŚ! Z kim kolejny mecz?
fot. PAP
Martyna Czyrniańska

Za nami faza główna siatkarskich mistrzostw świata w Tajlandii. Reprezentantki Polski zakończyły ją na pierwszej lokacie w swojej grupie. Podopieczne Stefano Lavariniego zdobyły osiem punktów, pokonując Wietnam (3:1), Kenię (3:1) i Niemcy (3:2).

 

Biało-Czerwone zameldowały się tym samym w najlepszej “16” czempionatu globu. Wiemy również, z kim Polki zmierzą się o awans do ćwierćfinału imprezy. Przeciwniczkami naszych rodaczek będą Belgijki.

 

Ekipa prowadzona przez Krisa Vansnicka uplasowała się na drugiej pozycji w grupie B. Belgia wygrała bez straty seta z Kubą i Słowacją oraz uległa 1:3 Włochom.

 

Poprzednio Polki rywalizowały z Belgijkami w czerwcu tego roku. W fazie zasadniczej Ligi Narodów nasze rodaczki zdominowały rywalizację, odnosząc wiktorię 3:0.

 

Transmisje ze wszystkich meczów mistrzostw świata siatkarek na sportowych antenach Polsatu.

