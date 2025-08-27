Reprezentant Polski opuścił Lecha. "Trzymamy za ciebie kciuki"

Od kilku tygodni media spekulowały o odejściu Bartosza Salomona z Lecha Poznań. W środowy poranek zespół opublikował oficjalny komunikat.

"Bartosz Salamon odchodzi z Lecha Poznań. Nasz wychowanek będzie kontynuował karierę w innym klubie, a kontrakt z Kolejorzem został rozwiązany za porozumieniem stron. Bartku, dziękujemy za te 4,5 roku spędzone przy Bułgarskiej, dwa mistrzostwa Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Trzymamy za Ciebie kciuki!" - poinformował klub na platformie X.

Salamon jest wychowankiem poznańskiej drużyny. Późniejszą część kariery spędził we Włoszech. Do Lecha wrócił w sezonie 2020/21 i przyczynił się do awansu do ćwierćfinału w Lidze Konferencji w sezonie 2022/23.

Bartosz Salomon w barwach Lecha Poznań rozegrał 87 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty.

AK, Polsat Sport