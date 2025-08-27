Reprezentant Polski opuścił Lecha. "Trzymamy za ciebie kciuki"

Piłka nożna

Mistrz Polski na swoich mediach społecznościowych poinformował o zakończeniu współpracy z Bartoszem Salomonem. Obrońca reprezentował barwy "Kolejorza" przez ponad cztery lata.

Reprezentant Polski opuścił Lecha. "Trzymamy za ciebie kciuki"
Fot. Cyfrasport
Bartosz Salamon

Od kilku tygodni media spekulowały o odejściu Bartosza Salomona z Lecha Poznań. W środowy poranek zespół opublikował oficjalny komunikat.

 

"Bartosz Salamon odchodzi z Lecha Poznań. Nasz wychowanek będzie kontynuował karierę w innym klubie, a kontrakt z Kolejorzem został rozwiązany za porozumieniem stron. Bartku, dziękujemy za te 4,5 roku spędzone przy Bułgarskiej, dwa mistrzostwa Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Trzymamy za Ciebie kciuki!" - poinformował klub na platformie X.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trwa rozbiór Legii. Gwiazda odeszła do 3-krotnego mistrza Anglii!

 

Salamon jest wychowankiem poznańskiej drużyny. Późniejszą część kariery spędził we Włoszech. Do Lecha wrócił w sezonie 2020/21 i przyczynił się do awansu do ćwierćfinału w Lidze Konferencji w sezonie 2022/23. 

 

Bartosz Salomon w barwach Lecha Poznań rozegrał 87 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty.

 

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ SALAMONEKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PSV Eindhoven - FC Groningen. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 