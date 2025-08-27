Resovia rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Tłumy na pierwszym treningu

Wśród zawodników, którzy rozpoczęli przygotowania, są nowe nazwiska: Karol Butryn, Marcin Janusz, Wiktor Nowak, Kanadyjczyk Danny Demyanenko oraz dotychczas grający w Resovii Jakub Bucki, Michał Potera, Paweł Zatorski, Cezary Sapiński, Dawid Woch i Słoweniec Klemen Cebulj.

Pozostali nowo pozyskani - Francuz Yacine Louati, Amerykanin Erik Shoji, Mateusz Poręba i Artur Szalpuk - oraz grający już w ubiegłym sezonie w ekipie z Rzeszowa Czech Lukas Vasina przygotowują się ze swoimi reprezentacjami do mistrzostw świata.

- W końcu była okazja solidnie odpocząć przez ponad trzy miesiące - przyznał Cebulj, cytowany przez PAP.

- Po raz pierwszy bodaj od 17 lat nie miałem teraz sezonu reprezentacyjnego i to jest dla mnie coś nowego. Zawsze bowiem była siatkówka przez 12 miesięcy w roku z kilkoma dniami przerwy. Jestem bardzo zadowolony, że latem mogłem spędzić czas z rodziną. Popracować nad rzeczami, z którymi miałem problemy fizyczne przez te ostatnie lata, a nie było na to zawsze czasu. Bardzo potrzebowałem takiego odpoczynku z rodziną. Teraz już dobrze, że się to wszystko zaczyna i jesteśmy pozytywnie nastawieni - dodał słoweński przyjmujący Asseco Resovii, który obok Michała Potery ma najdłuższy staż w klubie z Rzeszowa (obaj od sezonu 2020/21).

Siatkarzy z poprzedniego sezonu w drużynie pozostało siedmiu, więc pod okiem nowego szkoleniowca z Włoch rzeszowianie muszą stworzyć nowy zespół.

- Teraz mamy czas, że popracować i przygotować się pod systemy gry nowego trenera. Przygotować nie tylko formę, ale też dobre relacje w szatni, które na pewno, jak wiemy z poprzednich lat, bardzo są potrzebne. Będziemy nad tym wszystkim pracować. Cieszę się, że jest nas sporo w okresie przygotowań, a brakuje tylko pięciu. Niektórzy z tych nieobecnych byli w tej drużynie, czy to Lukas Vasina w poprzednim sezonie, czy wcześniej Yacine Louati, który doskonale wie jak tutaj wszystko wygląda. Tak że myślę, że nie będziemy potrzebować potem zbyt wiele czasu, żeby się wszyscy wkomponowali - stwierdził Cebulj.

Pierwszy mecz sparingowy Asseco Resovia zagra na Popdromiu 12 września z beniaminkiem PlusLigi - zespołem InPost ChKS Chełm. Do rewanżu dojdzie 23 września. Z kolei 3 października drużyna zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. W dniach 11-12 października zespół z Rzeszowa zagra na turnieju w Częstochowie, gdzie wystąpią gospodarze Steam Hemarpol Politechnika, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i włoski Rana Volley Werona. Ostatnim sprawdzianem przed ligą będzie wyjazdowe spotkanie w Lublinie (16 października) z Bogdanką LUK. Rozgrywki PlusLigi Asseco Resovia zainauguruje 22 października meczem w Suwałkach ze Ślepskiem Malow.

JC, PAP