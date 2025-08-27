Rusza kolejna odsłona akcji „Stadiony Bez Barier”

Już w najbliższy piątek, 29 sierpnia, rusza siódma edycja akcji „Stadiony Bez Barier”, promująca idee otwartości i integracji. Przez kolejne dwa tygodnie, do 15 września, każdy mecz 7. i 8. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz 8. i 9. serii spotkań Betclic 1. Ligi będzie mieć szczególny wymiar.

 „Stadiony Bez Barier” to ogólnopolska inicjatywa, która od 2018 roku udowadnia, że stadion może być miejscem naprawdę otwartym – bezpiecznym, dostępnym i przyjaznym dla wszystkich kibiców. Akcja od lat zachęca osoby z niepełnosprawnościami do przeżywania piłkarskich emocji z trybun.

 

W ramach tej inicjatywy swoje siły łączą różne środowiska: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa S.A., Betclic 1. Liga, stowarzyszenia kibiców niepełnosprawnych oraz kluby dwóch czołowych lig piłkarskich w Polsce. Całość koordynuje Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, która od 2016 roku działa jako ogólnopolska organizacja zrzeszająca Kluby Kibiców Niepełnosprawnych. Reprezentuje ich interesy, doradza klubom i ligom w sprawach dostępności oraz prowadzi działania edukacyjne.

 

O tym jak istotne jest znaczenie akcji „Stadiony Bez Barier” bardzo jasno mówią organizatorzy.

 

- W opinii Polskiego Związku Piłki Nożnej kluczowe jest, by działania miały charakter długofalowy i obejmowały całe środowisko piłkarskie. Polski Związek Piłki Nożnej od lat konsekwentnie wspiera akcję „Stadiony Bez Barier” i będzie to robił niezmiennie także w przyszłości. Wspólnie z Federacją Kibiców Niepełnosprawnych realizujemy szeroki wachlarz działań, które mają jeden cel – aby futbol był dostępny i przyjazny dla wszystkich, bez względu na ograniczenia. Ta współpraca jest dla nas nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim wartością i dumą – mówi Dariusz Łapiński, Kierownik Działu ds. Współpracy z Kibicami w PZPN. 

 

Podobnego zdania jest Minister Sportu i Turystyki, Jakub Rutnicki, który podkreśla społeczną rolę sportu:

 

- Sport dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy jakiekolwiek ograniczenia, to idea, do której dążymy jako Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sport ma siłę łączenia kibiców, a wspólne przeżywanie emocji pozwala przełamywać bariery  i budować relacje. Dlatego tak ważne jest, by każdy kibic mógł bez ograniczeń i przeszkód wspierać swoją ulubioną drużynę na stadionie – na żywo – w atmosferze pełnej radości, jaką niesie ze sobą sport.

 

Na potrzebę budowania wspólnoty kibiców i rozwijania dostępności stadionów zwraca uwagę Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.:

 

- "Stadiony Bez Barier” to niezwykle ważny projekt, który od lat jednoczy wysiłki różnych stron, by futbol mógł łączyć wszystkich w przeżywaniu emocji sportowych, niezależnie od naszych ograniczeń i odmienności. Kampania ta jest tym bardziej wdzięczna i ważna, że spina wiele oddolnych inicjatyw, realizowanych nie tylko przez największe organizacje, ale także przez mniejsze podmioty i samych kibiców, którzy od zawsze niezwykle solidarnie wspierają swoich kolegów z niepełnosprawnościami, by mogli uczestniczyć w meczach. Znamy też wielu kibiców, którzy mimo ograniczeń należą do najbardziej zagorzałych fanów swoich drużyn. Tym bardziej chcemy dalej pracować, by wykorzystywać nowe możliwości techniki i czynić stadiony coraz bardziej dostępnymi w różnych zakresach. Jednocześnie, równie ważnym celem tego projektu, obok przezwyciężania barier technicznych i architektonicznych, jest zwiększanie wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i burzenie barier w także w umysłach.

 

Optymizmu nie kryje Michał Fitas, Prezes Fundacji Kibiców Niepełnosprawnych, który podkreśla rosnące zainteresowanie i realny wpływ projektu:

 

- Cieszy fakt, że z roku na rok rośnie liczba podmiotów zaangażowanych w organizację oraz biorących udział w akcji. To pokazuje jak ważna jest tematyka inkluzji i dostępności. Takie inicjatywy są bardzo istotne, aby temat dostępności był coraz częściej obecny w mediach. Jestem przekonany, że da to ogrom radości nie tylko samym kibicom, ale również organizatorom – mówi.

 

Jak wygląda akcja w praktyce?

 

Podczas dwóch kolejek ligowych hasło „Stadiony Bez Barier” będzie obecne na każdym stadionie. Pojawi się na bannerach i w spotach wideo. Zaprezentują je także kibice z niepełnosprawnościami wyprowadzający piłkarzy na murawę. Meczom będą towarzyszyć różnorodne atrakcje i działania edukacyjne skierowane do kibiców, w tym konkursy sportowe, czy projekcje filmów pokazujących działalność lokalnych stowarzyszeń. Podczas przerw meczowych odbędą się pokazy sportów uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym m.in. boccia, czy piłka nożna dla niewidomych.

