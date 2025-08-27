Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych
Piłkarze Manchesteru United odpadli w drugiej rundzie Pucharu Ligi. 20-krotni mistrzowie Anglii przegrali na wyjeździe z występującym na czwartym poziomie Grimsby Town w rzutach karnych 11-12. Po 90 minutach był remis 2:2.
Przez ostatnie 20 lat Grimsby Town grało na czwartym lub piątym poziomie. Zespół z niespełna 40-tysięcznego Cleethorpes nie przestraszył się jednak słynnego rywala.
Po 30 minutach gry gospodarze sensacyjnie prowadzili 2:0. Gole zdobyli Charles Vernam i Tyrell Warren.
Przyjezdni z Manchesteru przeważali, ale długo nie potrafili zdobyć bramki. Dopiero w 75. minucie trafił Bryan Mbeumo, a w 89. wyrównał Harry Maguire.
W Pucharze Ligi nie ma dogrywek i sędzia od razu zarządził rzuty karne. Kiedy w trzeciej serii strzał piłkarza Grimsby obronił Andre Onana, wydawało się, że Manchester United uniknie blamażu. W piątej serii awans mógł im dać Matheus Cunha, ale również przegrał pojedynek z bramkarzem.
Później długo wszyscy trafiali do siatki. W 11. serii swoje próby wykorzystali nawet obaj bramkarze i do piłki znów zaczęli podchodzić zawodnicy, którzy strzelali na początku. Piłkarze Grimsby nadal się nie mylili. W 13. serii natomiast Mbeumo uderzył w poprzeczkę, a miejscowi kibice szturmem ruszyli na murawę.
Agencja Reutera określiła ten wynik jednym z najbardziej zawstydzających w historii Manchesteru United.
Grimsby - Manchester United 3:2 rz.k. (2:2, 2:0, 12-11 rz.k.)
Bramki: Vernam 22, 30 Warren - Mbeumo 75, Maguire 89.
Grimsby: Pym - Rodgers (79 Staunton), Warren, McJannett, Sweeney - McEachran (73 Oduor) - Burns, Green (64 Turi), Khouri, Vernam (64 Brown) - Gardner (73 Kabia).
Manchester United: Onana - Fredericson (46 Fernandes), Maguire, Heaven (64 Mount) - Dalot, Mainoo, Ugarte (46 de Ligt), Dorgu (46 Mbeumo) - Diallo (82 Zirkzee), Sesko, Cunha.
Żółte kartki: Khouri, McJannett - Fredericson, Zirkzee.