Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych

Przez ostatnie 20 lat Grimsby Town grało na czwartym lub piątym poziomie. Zespół z niespełna 40-tysięcznego Cleethorpes nie przestraszył się jednak słynnego rywala.

Po 30 minutach gry gospodarze sensacyjnie prowadzili 2:0. Gole zdobyli Charles Vernam i Tyrell Warren.

Przyjezdni z Manchesteru przeważali, ale długo nie potrafili zdobyć bramki. Dopiero w 75. minucie trafił Bryan Mbeumo, a w 89. wyrównał Harry Maguire.

W Pucharze Ligi nie ma dogrywek i sędzia od razu zarządził rzuty karne. Kiedy w trzeciej serii strzał piłkarza Grimsby obronił Andre Onana, wydawało się, że Manchester United uniknie blamażu. W piątej serii awans mógł im dać Matheus Cunha, ale również przegrał pojedynek z bramkarzem.

Później długo wszyscy trafiali do siatki. W 11. serii swoje próby wykorzystali nawet obaj bramkarze i do piłki znów zaczęli podchodzić zawodnicy, którzy strzelali na początku. Piłkarze Grimsby nadal się nie mylili. W 13. serii natomiast Mbeumo uderzył w poprzeczkę, a miejscowi kibice szturmem ruszyli na murawę.

Agencja Reutera określiła ten wynik jednym z najbardziej zawstydzających w historii Manchesteru United.

Grimsby - Manchester United 3:2 rz.k. (2:2, 2:0, 12-11 rz.k.)



Bramki: Vernam 22, 30 Warren - Mbeumo 75, Maguire 89.

Grimsby: Pym - Rodgers (79 Staunton), Warren, McJannett, Sweeney - McEachran (73 Oduor) - Burns, Green (64 Turi), Khouri, Vernam (64 Brown) - Gardner (73 Kabia).

Manchester United: Onana - Fredericson (46 Fernandes), Maguire, Heaven (64 Mount) - Dalot, Mainoo, Ugarte (46 de Ligt), Dorgu (46 Mbeumo) - Diallo (82 Zirkzee), Sesko, Cunha.

Żółte kartki: Khouri, McJannett - Fredericson, Zirkzee.

