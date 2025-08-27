Siemieniec celuje w zwycięstwo w rewanżu. Ważne słowa

Białostoczanie wygrali zasłużenie, po golach Jesusa Imaza i Afimico Pululu w pierwszej połowie, oraz Norberta Wojtuszka w drugiej. Pierwsza część w ich wykonaniu była bardzo dobra, w drugiej goście potrafili dłużej utrzymać się przy piłce, kilka razy swoje umiejętności musiał pokazać bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz.

- Trudno nie być zadowolonym z wyniku w tego wyniku, ale oczywiście musimy być skupieni przed rewanżem i potwierdzić to, co pokazaliśmy w Białymstoku - mówił trener Siemieniec w środę na przedmeczowej konferencji prasowej w Tiranie.

Odwoływał się do doświadczenia w grze w LK w ubiegłym sezonie, gdy Jagiellonia dotarła do ćwierćfinału rozgrywek.

- Dla mnie jest najważniejsze, że mamy być skupieni na tym, co mamy zrobić by wygrać, a nie co zrobić, by nie przegrać meczu w Tiranie, to duża różnica - mówił szkoleniowiec.

- Piłka nożna nauczyła mnie, że musimy mieć w sobie pokorę, co oczywiście nie oznacza, że nie mamy mieć pewności siebie. Musimy być skupieni, gotowi na kolejne wyzwanie - dodał Siemieniec.

Cuda w piłce nożnej są możliwe, ale musimy zrobić wszystko, by potwierdzić naszą dyspozycję i to, co pokazaliśmy w pierwszym meczu z Dinamem. Ale oczywiście pamiętamy, że przeciwnik miał swoje momenty, utrzymywał się przy piłce i kreował sytuacje - zastrzegł szkoleniowiec.

Podkreślał, że z tych fragmentów meczu Jagiellonia potrzebuje wyciągnąć wnioski.

- To zespół, który chce grać w piłkę, potrafi grać z pasją, intensywnie i agresywnie; na to wszystko musimy być w czwartek przygotowani - mówił o przeciwniku.

Pytany o sytuację kadrową Siemieniec mówił, że cały zespół jest w treningu. Do dyspozycji powinien być już pomocnik Dawid Drachal, który leczył uraz i nie grał w pierwszym meczu z Dinamem; trenuje już kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk, który z kontuzją zszedł w pierwszym meczu z boiska w 81. minucie, ale w jego przypadku szkoleniowiec zastrzegł, że może nie być jeszcze w dyspozycji do zagrania całego meczu w Tiranie.

Transmisja meczu Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:35. Przedmeczowe studio ruszy już o 19:30.

JC, PAP