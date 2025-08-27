Stysiak została bohaterką! Po wszystkim przerwała wywiad

Reprezentacja Polski siatkarek po pełnym zwrotów akcji starciu pokonała 3:2 Niemki i zapewniła sobie pierwszą lokatę w grupie. Podopieczne Stefano Lavariniego odniosły wiktorię po tie-breaku, broniąc wcześniej czterech piłek meczowych.

- Zadecydowały detale; może w pewnych momentach błędy, może więcej obron po naszej stronie. Dobre zawody w ataku rozegrała Magdalena Stysiak - stwierdziła przed kamerą Polsatu Sport Martyna Łukasik.

Po chwili wywiad Bożeny Pieczko z Łukasik przerwała sama Stysiak.

- Było bardzo ciężko. Niemki pokazały wielki poziom, ale my zagrałyśmy całym zespołem. Nasza drużyna zaprezentowała niesamowitą siatkówkę. Walczyłyśmy do samego końca. Ktoś mógł pomyśleć, że ten mecz jest już stracony, ale to wszystko jest w głowie. To jest wiara - wtrąciła Stysiak.

- Chciałyśmy pokazać nasz dobry charakter i siatkówkę. Chciałyśmy udowodnić również sobie, że potrafimy walczyć i jesteśmy dobrym zespołem - dodała atakująca.

Polki będą kontynuować zmagania w mistrzostwach świata. W 1/8 finału Biało-Czerwone zmierzą się z Belgijkami, choć - w przypadku porażki z Niemkami - trafiłyby na faworyzowane w całym turnieju Włoszki.

- Z Włoszkami na pewno chcemy spotkać się jak najpóźniej, ale teraz już - by liczyć się w walce o medale - trzeba wygrać z każdym - spuentowała Łukasik.

Powtórki meczu Polska - Niemcy:



27.08 (środa) - 19.30, Polsat Sport 1

27.08 (środa) - 21.00, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 08.30, Polsat Sport 1

28.08 (czwartek) - 17.30, Polsat Sport 2

28.08 (czwartek) - 21.00, Polsat Sport 3.

Transmisja meczu Polska - Belgia na mistrzostwach świata w sobotę 30 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:30.