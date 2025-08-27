Świątek - Lamens na żywo. Relacja live i wynik online Świątek US Open
Iga Świątek - Suzan Lamens to mecz drugiej rundy US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Lamens na Polsatsport.pl.
Świątek we wtorek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka wygrała tego dnia z Kolumbijką Emilianą Arango 6:1, 6:2. Spotkanie trwało równo godzinę.
Większych emocji trudno się spodziewać również w kolejnym meczu Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Suzan Lamens. 26-latka w rankingu zajmuje 66. miejsce. Holenderka pokonała Amerykankę Valerie Glozman 6:4, 6:2.
Świątek z Lamens zmierzy się po raz pierwszy.
Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w światowym rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, Polka wróci na szczyt listy WTA.
