Świątek - Lamens na żywo. Relacja live i wynik online Świątek US Open

Świątek we wtorek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka wygrała tego dnia z Kolumbijką Emilianą Arango 6:1, 6:2. Spotkanie trwało równo godzinę.

Większych emocji trudno się spodziewać również w kolejnym meczu Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Suzan Lamens. 26-latka w rankingu zajmuje 66. miejsce. Holenderka pokonała Amerykankę Valerie Glozman 6:4, 6:2.

Świątek z Lamens zmierzy się po raz pierwszy.

Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w światowym rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, Polka wróci na szczyt listy WTA.

