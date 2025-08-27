Szok! Gwiazda tenisa wycofała się z US Open! "To jest nie do zniesienia"

Jack Draper był jednym z czołowych zawodników ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego - US Open. Brytyjczyk na Flushing Meadows został rozstawiony z numerem 5. i w pierwszej fazie po czterosetowym pojedynku odprawił kwalifikanta z Argentyny - Federico Agustina Gomeza.

W drugiej rundzie Draper miał zmierzyć się z Belgiem Zizou Bergsem, który wcześniej - wynikiem 3:0 - wyeliminował Tajwańczyka Tseng Chun-hsina. Brytyjczyk ostatecznie nie wyjdzie na kort. Wycofał się z rywalizacji z powodu problemów zdrowotnych.

- Cześć wszystkim, z przykrością muszę poinformować, że wycofuję się z US Open. Starałem się jak mogłem, żeby tu być i dać sobie szansę na grę, ale ból w ramieniu stał się nie do zniesienia. Muszę robić to, co słuszne, i dbać o siebie. Dziękuję za całe wsparcie - napisał w tenisista w swoich mediach społecznościowych.

Tym samym Bergs bez gry zameldował się w 1/16 finału nowojorskiej imprezy. Kolejnym przeciwnikiem Belga będzie rozstawiony z "31" Kanadyjczyk Gabriel Diallo lub Hiszpan Jaume Munar.