Trzecia kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

Robert MurawskiSiatkówka

Faza grupowa mistrzostw świata siatkarek już za nami! Turniej w Tajlandii przyniósł wiele znakomitych akcji. Nie brakowało ich również w trzeciej kolejce spotkań. Asy serwisowe, efektowne ataki, siatkarskie czapy, bardzo długie wymiany - zobacz najlepsze akcje trzeciej kolejki fazy grupowej MŚ 2025.

Trzecia kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)
fot. FIVB
Najlepsze akcje mistrzostw świata w siatkówce - trzecia kolejka fazy grupowej.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Za nami faza grupowa, podczas której każda z drużyn rozegrała po trzy spotkania.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?

 

Mecze trzeciej kolejki obfitowały w widowiskowe akcje. Zebraliśmy je w jednym miejscu - potężne ataki, niesamowite bloki, kapitalne obrony, zaskakujące zagrywki. To prawdziwa uczta dla fanów tej widowiskowej dyscypliny sportu, jaką jest siatkówka.

 

Najlepsze akcje drugiej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo:


MŚ siatkarek - asy serwisowe

 



MŚ siatkarek - punktowe bloki

 

 

MŚ siatkarek - efektowne ataki

 



MŚ siatkarek - najdłuższe akcje

 

 

Trzecia kolejka zakończyła fazę grupową mistrzostw świata siatkarek 2025. W walce o tytuł najlepszej drużyny globu pozostało 16 reprezentacji. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem 29 sierpnia a poniedziałkiem 1 września. Polska zagra z Belgią. Czy ta runda również będzie obfitowała w efektowne siatkarskie akcje?

 

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK

Przejdź na Polsatsport.pl

MŚ siatkarek - kto w ćwierćfinale?

MISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKAREKSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Japonia - Serbia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 