Trzecia kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Za nami faza grupowa, podczas której każda z drużyn rozegrała po trzy spotkania.





Mecze trzeciej kolejki obfitowały w widowiskowe akcje. Zebraliśmy je w jednym miejscu - potężne ataki, niesamowite bloki, kapitalne obrony, zaskakujące zagrywki. To prawdziwa uczta dla fanów tej widowiskowej dyscypliny sportu, jaką jest siatkówka.

Najlepsze akcje drugiej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo:



MŚ siatkarek - asy serwisowe

MŚ siatkarek - punktowe bloki

MŚ siatkarek - efektowne ataki

MŚ siatkarek - najdłuższe akcje

Trzecia kolejka zakończyła fazę grupową mistrzostw świata siatkarek 2025. W walce o tytuł najlepszej drużyny globu pozostało 16 reprezentacji. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem 29 sierpnia a poniedziałkiem 1 września. Polska zagra z Belgią. Czy ta runda również będzie obfitowała w efektowne siatkarskie akcje?

