Trzecia kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)
Faza grupowa mistrzostw świata siatkarek już za nami! Turniej w Tajlandii przyniósł wiele znakomitych akcji. Nie brakowało ich również w trzeciej kolejce spotkań. Asy serwisowe, efektowne ataki, siatkarskie czapy, bardzo długie wymiany - zobacz najlepsze akcje trzeciej kolejki fazy grupowej MŚ 2025.
Asy serwisowe w trzeciej kolejce MŚ siatkarek
Punktowe bloki w trzeciej kolejce MŚ siatkarek
Efektowne ataki w trzeciej kolejce MŚ siatkarek
Najdłuższe akcje w trzeciej kolejce MŚ siatkarek
Polska - Niemcy. Skrót meczu
Magdalena Stysiak - najlepsze akcje w meczu Polska - Niemcy
Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Za nami faza grupowa, podczas której każda z drużyn rozegrała po trzy spotkania.
Mecze trzeciej kolejki obfitowały w widowiskowe akcje. Zebraliśmy je w jednym miejscu - potężne ataki, niesamowite bloki, kapitalne obrony, zaskakujące zagrywki. To prawdziwa uczta dla fanów tej widowiskowej dyscypliny sportu, jaką jest siatkówka.
Najlepsze akcje drugiej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo:
Trzecia kolejka zakończyła fazę grupową mistrzostw świata siatkarek 2025. W walce o tytuł najlepszej drużyny globu pozostało 16 reprezentacji. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem 29 sierpnia a poniedziałkiem 1 września. Polska zagra z Belgią. Czy ta runda również będzie obfitowała w efektowne siatkarskie akcje?
