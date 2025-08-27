US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak w drugiej rundzie US Open. "Mam nadzieję, że tu napiszę trochę inną historię"

W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

Relacja live i wynik na żywo meczu Anna Kalinska - Julia Putincewa na Polsatsport.pl.

Polsat Sport