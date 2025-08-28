Aleksander Śliwka coraz bliżej powrotu! Opublikował krzepiące nagranie

Śliwka doznał urazu przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Polski siatkarz kontuzji nabawił się podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.

"Podczas wtorkowego treningu Aleksander Śliwka doznał urazu prawej stopy. Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju trzeciego tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku. Aleksandrowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!" – napisano na profilu Polska Siatkówka w serwisie X.

Przyjmujący od tego czasu nie pojawił się na parkiecie w którymkolwiek z meczów reprezentacji. Prawdopodobnie kibice nie zobaczą go również podczas tegorocznych mistrzostw świata.

- Mój występ na wrześniowych mistrzostwach świata rozpatrywałbym w kategoriach cudu. Ciężko powiedzieć, ile dokładnie potrwa przerwa, natomiast mogę rzucić, że to może być nawet parę miesięcy - powiedział Śliwka pod koniec lipca w programie "Siatkarskie Ligi".

Teraz zawodnik pokazał, że powoli wraca do treningów. Na jego koncie na Instagramie kibice mogli zobaczyć, jak przyjmujący obecnie ćwiczy. Siatkarz ciągle nosi na stopie specjalny stabilizator.

Reprezentacja Polski siatkarzy przed startem mistrzostw świata weźmie jeszcze udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Pierwszy mecz, w którym Biało-Czerwoni zmierzą się z Serbami, już w piątek 29 sierpnia. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.30. Start przedmeczowego studia o godzinie 20.00.

AA, Polsat Sport