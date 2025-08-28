Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?
Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Arda - Raków? Jaki był wynik meczu Arda - Raków w kwalifikacjach do Ligi Konferencji?
Przed drużyną z Częstochowy szansa na grę w europejskich pucharach. W pierwszym meczu Raków zwyciężył na własnym stadionie 1:0. Na listę strzelców wpisał się Tomasz Pieńko.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych
Podczas starcia w Częstochowie gospodarzom nie brakowało sytuacji do podwyższenia rezultatu. Jednak podopieczni Marka Papszuna mają tylko jednobramkową przewagę przed rewanżowym starciem w Bułgarii.
Zwycięzca tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.
Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?
Wynik meczu Arda - Raków poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Arda - Raków, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl