Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?

Przed drużyną z Częstochowy szansa na grę w europejskich pucharach. W pierwszym meczu Raków zwyciężył na własnym stadionie 1:0. Na listę strzelców wpisał się Tomasz Pieńko.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych

Podczas starcia w Częstochowie gospodarzom nie brakowało sytuacji do podwyższenia rezultatu. Jednak podopieczni Marka Papszuna mają tylko jednobramkową przewagę przed rewanżowym starciem w Bułgarii.

Zwycięzca tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?

Wynik meczu Arda - Raków poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Arda - Raków, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego spotkania.

MR, Polsat Sport