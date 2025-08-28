Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?

Piłka nożna

Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Arda - Raków? Jaki był wynik meczu Arda - Raków w kwalifikacjach do Ligi Konferencji?

Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?
fot. Cyfrasport
Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa

Przed drużyną z Częstochowy szansa na grę w europejskich pucharach. W pierwszym meczu Raków zwyciężył na własnym stadionie 1:0. Na listę strzelców wpisał się Tomasz Pieńko.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych

 

Podczas starcia w Częstochowie gospodarzom nie brakowało sytuacji do podwyższenia rezultatu. Jednak podopieczni Marka Papszuna mają tylko jednobramkową przewagę przed rewanżowym starciem w Bułgarii. 

 

Zwycięzca tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?

Wynik meczu Arda - Raków poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Arda - Raków, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego spotkania.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARDA KYRDŻALILIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sparta Praga - Dukla Praga. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 