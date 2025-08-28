Bartosz Kurek pojedzie na mistrzostwa świata! "Drżałem o swoje miejsce"

Siatkówka

W czwartek poznaliśmy listę polskich siatkarzy, którzy pojadą na tegoroczne mistrzostwa świata. Wśród powołanych znalazł się gwiazdor naszej kadry Bartosz Kurek. Jeden z najsłynniejszych siatkarzy na całym świecie w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz wypowiedział się na temat nadchodzącego czempionatu, a także Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Bartosz Kurek pojedzie na mistrzostwa świata! "Drżałem o swoje miejsce"
fot. Polsat Sport
Bartosz Kurek zabrał głos po ogłoszeniu kadry reprezentacji Polski na tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy

Na początku rozmowy Bartosz Kurek wypowiedział się na temat swojego obecnego stanu zdrowia.

 

- Skoro tutaj jestem, to z moim zdrowiem chyba wszystko dobrze. Za nami ciężki okres, moje ciało to wytrzymało, więc to chyba najlepszy dowód, że wszystko jest na dobrej drodze - stwierdził. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy

 

Jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy przyznał, że stęsknił się za sportowymi emocjami, ale również za innymi reprezentantami Polski. Kurek w swoim stylu powiedział kilka słów o Tomaszu Fornalu, z którym przez ostatnie sezony dzielił pokój na zgrupowaniach kadry.

 

- Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi, zresztą za moimi kolegami z reprezentacji też. Tomek znalazł sobie nowego kolegę z pokoju, więc teraz mam "jedynkę". Taki luksus. Przywilej "old boy'a" - ocenił.

 

W piątek 29 sierpnia rozpocznie się tegoroczna edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Biało-Czerwonych czekają starcia z narodowymi drużynami Serbii, Brazylii i Argentyny.

 

- Memoriał Wagnera kojarzy mi się z dobrą imprezą, na boisku i poza nim. Kojarzy mi się z próbą generalną. Czymś, co pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy z naszymi przygotowaniami i uwydatnia, czego nam jeszcze brakuje i gdzie mamy niedociągnięcia. Cieszę się, że w tym roku obsada jest chyba najmocniejsza z możliwych. To będzie dla nas bardzo korzystne (...). Myślę, że możemy poczuć atmosferę najważniejszego turnieju, jednak nie spodziewam się, aby na Filipinach hale były aż tak wypełnione, jak tutaj w Krakowie. Przez to myślę, że atmosfera może być jeszcze gorętsza niż w Azji. Sądzę, że organizatorzy zadbali o takich przeciwników, których można sobie tylko wymarzyć. Cieszę się i mam nadzieję, że wyjadą z dobrymi wspomnieniami, ale nie z medalami Memoriału - powiedział Kurek. 

 

Przed rozpoczęciem Memoriału, w czwartek 28 sierpnia, Nikola Grbić ogłosił listę siatkarzy powołanych na tegoroczne mistrzostwa świata. Na czempionacie pojawi się między innymi właśnie Kurek.

 

- Zawsze te ostatnie decyzje są najtrudniejsze. Wiąże się też z tym to, że musimy pożegnać się z kimś, kto był z nami bardzo długo. Oczywiście drżałem o swoje miejsce, nie grałem w tym sezonie w żadnym oficjalnym meczu, więc nie byłem niczego pewny, ale cieszę się, że uzyskałem zaufanie trenera - ocenił.

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ KUREKMISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Włochy - Belgia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 