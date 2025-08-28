Białorusini i Rosjanie bez pozwolenia na start na igrzyskach olimpijskich

Przydzielone miejsca przysługują federacjom, które zajęły lokaty 1-20 w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów mężczyzn i kobiet w zeszłym sezonie 2024/25. Najbardziej uprzywilejowane są kraje, które zostały sklasyfikowane w czołowej trójce. Wśród biathlonistek są to Francja, Szwecja i Niemcy, które mogą wystawić po sześć zawodniczek (po cztery w każdej konkurencji). Podobnie przedstawia się sytuacja z biathlonistami. Tu ranking najbardziej przychylny był dla Francji, Norwegii i Szwecji.

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

Polkom zabrakło jednej pozycji, aby zakończyć sezon na 10. miejscu. To zapewniłoby im pięć miejsc. Polacy zajęli 14. pozycję. W obu przypadkach gwarantuje to wystawienie na igrzyskach po czterech reprezentantów.

Pozostałe 24 miejsca zostaną rozdzielone indywidualnie na podstawie rankingu kwalifikacyjnego IBU na dzień 18 stycznia 2026 roku, po etapie Pucharu Świata w Ruhpolding. Kwalifikacje będą mogli uzyskać tylko zawodnicy uprawnieni do udziału w zawodach IBU i reprezentujący NKOl, które nie otrzymały jeszcze kwot na podstawie wyników Pucharu Narodów. Każdy NKOl z tej grupy może otrzymać maksymalnie dwa miejsca dla każdej płci.

IBU nie przewidziała udziału neutralnych sportowców w kwalifikacjach olimpijskich. Rosyjscy i białoruscy biathloniści zostali zawieszeni przez międzynarodową federację w marcu 2022 roku, a organizacja nadal odmawia im prawa startu nawet w neutralnym statusie.

Międzynarodowy sezon biathlonowy rozpoczyna się pod koniec listopada. Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego.

AK, PAP