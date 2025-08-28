Bukowiecka ósma na zakończenie Diamentowej Ligi

Julian CieślakInne

Natalia Bukowiecka na ósmym miejscu zakończyła bieg na 400 m podczas finałowego mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu. Zwyciężyła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser.

Bukowiecka ósma na zakończenie Diamentowej Ligi
fot. PAP
Natalia Bukowiecka

W dniach 27-28 sierpnia odbywa się finałowy mityng Diamentowej Ligi. W czwartek w biegu na 400 m udział wzięła Natalia Bukowiecka.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz olimpijski poważnie kontuzjowany. Występ na MŚ wykluczony

 

Polka, która startowała z ostatniego toru, przez większość dystansu znajdowała się na piątej lub szóstej lokacie. Ostatecznie na mecie zameldowała się jako ósma z czasem 51,06.

 

Wiktorię odniosła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser (48,70). Podium uzupełniły odpowiednio Dominikanka Marileidy Paulino (49,23) oraz Norweżka Henriette Jaeger (49,49).

Przejdź na Polsatsport.pl
DIAMENTOWA LIGADIAMENTOWA LIGA 2025DIAMENTOWA LIGA W ZURYCHUDIAMENTOWA LIGA W ZURYCHU 2025INNELEKKOATLETYKAMARILEIDY PAULINONATALIA BUKOWIECKASALWA EID NASER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magdalena Solich-Talanda: To pierwsza impreza takiego formatu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 