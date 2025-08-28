Bukowiecka ósma na zakończenie Diamentowej Ligi

W dniach 27-28 sierpnia odbywa się finałowy mityng Diamentowej Ligi. W czwartek w biegu na 400 m udział wzięła Natalia Bukowiecka.

Polka, która startowała z ostatniego toru, przez większość dystansu znajdowała się na piątej lub szóstej lokacie. Ostatecznie na mecie zameldowała się jako ósma z czasem 51,06.

Wiktorię odniosła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser (48,70). Podium uzupełniły odpowiednio Dominikanka Marileidy Paulino (49,23) oraz Norweżka Henriette Jaeger (49,49).