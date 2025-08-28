Bukowiecka ósma na zakończenie Diamentowej Ligi
Natalia Bukowiecka na ósmym miejscu zakończyła bieg na 400 m podczas finałowego mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu. Zwyciężyła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser.
Natalia Bukowiecka
W dniach 27-28 sierpnia odbywa się finałowy mityng Diamentowej Ligi. W czwartek w biegu na 400 m udział wzięła Natalia Bukowiecka.
Polka, która startowała z ostatniego toru, przez większość dystansu znajdowała się na piątej lub szóstej lokacie. Ostatecznie na mecie zameldowała się jako ósma z czasem 51,06.
Wiktorię odniosła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser (48,70). Podium uzupełniły odpowiednio Dominikanka Marileidy Paulino (49,23) oraz Norweżka Henriette Jaeger (49,49).
