Co za pech! Kontuzja polskiej lekkoatletki podczas finału Diamentowej Ligi

Królik była w tym sezonie w bardzo dobrej formie. W weekend zdobyła złoty medal mistrzostw Polski w Bydgoszczy, a podczas mistrzostw świata w Tokio celowała w finał. Chciała także powalczyć o rekord Polski. Nie wiadomo, jak poważny jest uraz Polki i czy będzie mogła wystąpić w stolicy Japonii. Królik była ostatnią Polką, która zaprezentowała się podczas finału Diamentowej Ligi w Zurychu.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzyni olimpijska rezygnuje z udziału na MŚ. Powodem kontuzja

Zawody w Szwajcarii trwają. Wcześniej ósme miejsce w biegu na 400 m czasem 51,06 zajęła Natalia Bukowiecka. Wygrała Salwa Eid Naser z Bahrajnu - 48,70.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, PAP