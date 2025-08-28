Co za pech! Kontuzja polskiej lekkoatletki podczas finału Diamentowej Ligi

Kinga Królik nie ukończyła biegu na 3000 m z przeszkodami w finałowych zawodach Diamentowej Ligi w Zurychu. Polka doznała kontuzji podczas przeskakiwania rowu z wodą. Wygrała wynikiem 8:57.24 Kenijka Faith Cherotich.

fot. PAP
Królik była w tym sezonie w bardzo dobrej formie. W weekend zdobyła złoty medal mistrzostw Polski w Bydgoszczy, a podczas mistrzostw świata w Tokio celowała w finał. Chciała także powalczyć o rekord Polski. Nie wiadomo, jak poważny jest uraz Polki i czy będzie mogła wystąpić w stolicy Japonii. Królik była ostatnią Polką, która zaprezentowała się podczas finału Diamentowej Ligi w Zurychu.

 

Zawody w Szwajcarii trwają. Wcześniej ósme miejsce w biegu na 400 m czasem 51,06 zajęła Natalia Bukowiecka. Wygrała Salwa Eid Naser z Bahrajnu - 48,70. 

 

