Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?

Piłka nożna

Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Dinamo - Jagiellonia? Jaki był wynik meczu Dinamo - Jagiellonia w kwalifikacjach do Ligi Konferencji?

Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?
fot. Cyfrasport
Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

Przed drużyną z Białegostoku ostatnia prosta przed grą w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu podopieczni Adriana Siemieńca rozbili zespół z Albanii 3:0

 

Na listę strzelców w tym spotkaniu wpisali się: Jesus Imaz, Afimico Pululu i Norbert Wojtuszek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych

 

W ten sposób polski zespół ma trzybramkową przewagę przed rewanżowym starciem w Albanii.

 

Zwycięzca tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. 

Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?

Wynik meczu Dinamo - Jagiellonia poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Dinamo - Jagiellonia, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego starcia.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DINAMO TIRANAJAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mariusz Jop na konferencji prasowej po meczu Wisła Kraków - Śląsk Wrocław
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 