Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?

Przed drużyną z Białegostoku ostatnia prosta przed grą w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu podopieczni Adriana Siemieńca rozbili zespół z Albanii 3:0

Na listę strzelców w tym spotkaniu wpisali się: Jesus Imaz, Afimico Pululu i Norbert Wojtuszek.

W ten sposób polski zespół ma trzybramkową przewagę przed rewanżowym starciem w Albanii.

Zwycięzca tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?

MR, Polsat Sport