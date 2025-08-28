Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Kto wygrał?
Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Dinamo - Jagiellonia? Jaki był wynik meczu Dinamo - Jagiellonia w kwalifikacjach do Ligi Konferencji?
Przed drużyną z Białegostoku ostatnia prosta przed grą w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu podopieczni Adriana Siemieńca rozbili zespół z Albanii 3:0
Na listę strzelców w tym spotkaniu wpisali się: Jesus Imaz, Afimico Pululu i Norbert Wojtuszek.
W ten sposób polski zespół ma trzybramkową przewagę przed rewanżowym starciem w Albanii.
Zwycięzca tego dwumeczu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.
Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał? Kto awansował?
Wynik meczu Dinamo - Jagiellonia poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Dinamo - Jagiellonia, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku tego starcia.