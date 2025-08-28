Dinamo Tirana - Jagiellonia. Skrót meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Dinamo City Tirana - Jagiellonia Białystok to rewanżowy mecz ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Skrót meczu Jagiellonii w załączonym materiale wideo.

Dinamo Tirana - Jagiellonia. Skrót meczu (WIDEO)
fot. Cyfrasport
Dinamo Tirana - Jagiellonia. Skrót meczu, gole, bramki (WIDEO)

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w eliminacjach Ligi Konferencji. W jednym z dwumeczów Jagiellonia rywalizuje z albańską ekipą Dinamo City Tirana.

 

W pierwszym meczu u siebie podopieczni Adriana Siemieńca wypracowali sobie solidną zaliczkę przed rewanżem - wygrali aż 3:0.

 

Czy w czwartek Jaga obroni przewagę z pierwszego spotkania i po raz kolejny zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji?

Dinamo Tirana - Jagiellonia. Skrót meczu (WIDEO)

Skrót meczu Dinamo Tirana - Jagiellonia będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport
