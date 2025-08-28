Dlaczego Bartosza Bednorza nie ma w kadrze na MŚ? Nikola Grbić zdradził powody tej decyzji

Największą niespodzianką bez wątpienia jest brak w kadrze Bednorza. Jeśli chodzi o przyjmujących, powołanie otrzymał natomiast Artur Szalpuk.

- Śledziłem grę Bartka Bednorza przez cały sezon. Paradoksalnie wczoraj miał on najlepszy trening, ale ja patrzę na sytuację całego zespołu i na to, kto może nam najbardziej pomoc. Wiele elementów złożyło się na tę decyzję. "Bendzi" miał dużo problemów zdrowotnych. Miał kłopot z łydką, w sezonie reprezentacyjnym zagrał praktycznie tylko przez trzy sety. Myślałem, że po finałowym turnieju Ligi Narodów w Chinach będzie normalnie trenował, ale ostatecznie widziałem, że nie jest on jeszcze gotowy na sto procent. Nie jest w swojej optymalnej formie. Dalej liczę na niego. Mam nadzieję, że za rok, jak będzie chciał, to będzie z nami. Wiem, że to dla niego trudny moment, bo drugi raz z rzędu nie pojedzie na najważniejszą imprezę, ale uważam że w tym momencie Artur Szalpuk może dać nam więcej - uzasadnił selekcjoner.

Grbić podkreślił, że Szalpuk trenuje z kadrą od pierwszego dnia.

- Bardzo dobrze pracuje, dodaje drużynie energii na każdym treningu, jest zmotywowany. Myślę, że absolutnie zasłużył, aby zagrać na mistrzostwach. Jeśli wybrałbym Bednorza, a nie Szalpuka, to pojawiłoby się pytanie - co Artur musiałby zrobić, aby być a kadrze - stwierdził.

Przed polskimi siatkarzami ostatni etap przygotowań do MŚ - Memoriał Wagnera. Serbski szkoleniowiec biało-czerwonych podkreślił, że jest to dla niego jeden z najważniejszych punktów przygotowań do wielkich imprez. Zwrócił jednak uwagę, że forma drużyny nie będzie jeszcze optymalna.

- Wiem, że kibice chcieliby, abyśmy wygrali każdy mecz po 3:0, ale tutaj wynik nie będzie na pierwszym planie, choć oczywiście zawsze chcemy wygrywać. Będzie dużo rotacji w składzie, każdy zawodnik dostanie szansę pokazania się, bo chcemy zobaczyć, nad czym jeszcze należy popracować - zapowiedział.

