Przed drużyną z Częstochowy ostatnia prosta do gry w europejskich pucharach. W pierwszym meczu Raków zwyciężył na własnym stadionie 1:0.

Od początku tego spotkania inicjatywa była po stronie gospodarzy. Po blisko kwadransie gry bliski trafienia był Marco Bulat, ale Anatoli Gospodinov świetnie interweniował na linii. Z kolei w 28. minucie nieporozumienie bułgarskiego bramkarza z obrońcą wykorzystał Tomasz Pieńko, dając prowadzenie pewnym strzałem po ziemi. Napastnik mógł podwyższyć wynik już dwie minuty później, ale tym razem górą był golkiper gości.

W drugiej połowie piłkarze Ardy mieli klarowniejsze sytuacje do strzelenia gola. W 66. minucie Lachezar Kotev obił słupek, a chwilę potem Andre Shinyashiniki źle uderzył głową. Pod koniec spotkania częstochowianie nie zdołali wykorzystać kilku dobrych okazji. W ten sposób podopieczni Marka Papszuna mają tylko jednobramkową przewagę w dwumeczu.

Czy Raków zdoła awansować do Ligi Konferencji?

Relacja live i wynik na żywo meczu Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

MR, Polsat Sport