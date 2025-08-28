El. Ligi Konferencji: Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Przed drużyną z Białegostoku ostatnia prosta przed grą w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu podopieczni Adriana Siemieńca rozbili zespół z Albanii 3:0

 

ZOBACZ TAKŻE: Jan Bednarek zagra w klubie z kolegą z reprezentacji? Transfer na ostatniej prostej

 

Od samego początku przeważała Jagiellonia. Już w pierwszej minucie Afimico Pululu trafił do siatki, jednak napastnik był na spalonym. Później bliski szczęścia był Jesus Imaz, lecz jego strzał został zablokowany. Ale już w 12. minucie przeciwnicy nie upilnowali Hiszpana i gospodarze wyszli na prowadzenie. 

 

W 34. minucie Pululu podwyższył prowadzenie po zagraniu od Leona Flacha. 

 

Drugą połowę piłkarze z Białegostoku rozpoczęli kolejnym golem. W zamieszaniu po rzucie rożnym najlepiej odnalazł się Norbert Wojtuszek, pokonując bramkarza Dinama. 

 

Później swoje szanse mieli jeszcze Dimitris Rallis i Aziel Jackson, ale wynik nie uległ już zmianie. W ten sposób polski zespół ma trzybramkową przewagę w dwumeczu.

 

Czy Jagiellonia awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DINAMO TIRANAJAGIELLONIA BIALYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 