Przed drużyną z Białegostoku ostatnia prosta przed grą w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu podopieczni Adriana Siemieńca rozbili zespół z Albanii 3:0

Od samego początku przeważała Jagiellonia. Już w pierwszej minucie Afimico Pululu trafił do siatki, jednak napastnik był na spalonym. Później bliski szczęścia był Jesus Imaz, lecz jego strzał został zablokowany. Ale już w 12. minucie przeciwnicy nie upilnowali Hiszpana i gospodarze wyszli na prowadzenie.

W 34. minucie Pululu podwyższył prowadzenie po zagraniu od Leona Flacha.

Drugą połowę piłkarze z Białegostoku rozpoczęli kolejnym golem. W zamieszaniu po rzucie rożnym najlepiej odnalazł się Norbert Wojtuszek, pokonując bramkarza Dinama.

Później swoje szanse mieli jeszcze Dimitris Rallis i Aziel Jackson, ale wynik nie uległ już zmianie. W ten sposób polski zespół ma trzybramkową przewagę w dwumeczu.

Czy Jagiellonia awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji?

MR, Polsat Sport