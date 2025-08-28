El. Ligi Konferencji: Legia Warszawa - Hibernian FC. Relacja live i wynik na żywo

Legia Warszawa - Hibernian FC to spotkanie w ramach rewanżowego meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Hibernian FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Ostatni krok dzieli Legię od awansu do europejskich pucharów. Zawodnicy stołecznego klubu podejmą na ostatniej prostej Hibernian FC w rewanżowym starciu. W pierwszym meczu "Wojskowi", grając na wyjeździe, zwyciężyli 2:1.

 

Początek tego spotkania należał jednak do gospodarzy. Ich ataki na szczęście omijały bramkę Kacpra Tobiasza. Później do głosu doszli podopieczni Edwarda Iordanescu, w 35. minucie rzut karny na bramkę zamienił Jean-Pierre Nsame, a tuż przed przerwą prowadzenie podwyższył Paweł Wszołek po fantastycznym dośrodkowaniu wspomnianego Kameruńczyka.

 

Druga odsłonę lepiej rozpoczęli "Legioniści" - szczęścia szukali Nsame i Vahan Bichakchyan. Obaj nieznacznie się pomylili. W 61. minucie do siatki futbolówkę skierował Bartosz Kapustka, arbiter nie uznał trafienia, gdyż dopatrzył się spalonego. Pod koniec starcia odpowiedzieli piłkarze ze Szkocji, trafienie Josha Mulligana zmniejszyło rozmiar porażki i w ten sposób zespół z Warszawy ma tylko jedną bramkę przewagi przed rewanżem.

 

Kto awansuje do Ligi Konferencji?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Hibernian FC na Polsatsport.pl. Początek w w czwartek o 21:00.

 

MR, Polsat Sport
Liga Konferencji - kto zagra w fazie grupowej?

