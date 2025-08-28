EuroBasket: Polska - Słowenia. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Polscy koszykarze rozpoczynają walkę na tegorocznym EuroBaskecie. Impreza rozgrywana jest w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Łotwie i na Cyprze. W drużynie Igora Milicicia zabraknie m.in Jeremy'ego Sochana, który z powodu kontuzji musiał opuścić zgrupowanie.

Pierwszym rywalem Polaków będzie reprezentacja Słowenii. Gwiazdą zespołu jest występujący w drużynie Los Angeles Lakers Luka Doncić.

Trzy lata temu podczas poprzedniej imprezy Polacy pokonali Słoweńców w ćwierćfinale turnieju.

Polska - Słowenia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Polska - Słowenia na EuroBaskecie 2025? To pytanie zadają sobie fani koszykówki. O tym, kto wygrał mecz Polska - Słowenia, przekonamy się tuż po zakończeniu spotkani - start o godzinie 20.30.

AK, Polsat Sport