EuroBasket: Polska - Słowenia. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Koszykówka

Polska - Słowenia to pierwszy mecz Biało-Czerwonych na EuroBaskecie 2025. Czy nasi zawodnicy powstrzymają Lukę Donicicia i spółkę? Kto wygrał mecz Polska - Słowenia? Jaki był wynik?

EuroBasket: Polska - Słowenia. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?
Fot. PAP
EuroBasket: Polska - Słowenia. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Polscy koszykarze rozpoczynają walkę na tegorocznym EuroBaskecie. Impreza rozgrywana jest w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Łotwie i na Cyprze. W drużynie Igora Milicicia zabraknie m.in Jeremy'ego Sochana, który z powodu kontuzji musiał opuścić zgrupowanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znana siatkarka powiedziała "tak". Jej partnerem jest reprezentacyjny koszykarz

 

Pierwszym rywalem Polaków będzie reprezentacja Słowenii. Gwiazdą zespołu jest występujący w drużynie Los Angeles Lakers Luka Doncić. 

 

Trzy lata temu podczas poprzedniej imprezy Polacy pokonali Słoweńców w ćwierćfinale turnieju.

Polska - Słowenia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Polska - Słowenia na EuroBaskecie 2025? To pytanie zadają sobie fani koszykówki. O tym, kto wygrał mecz Polska - Słowenia, przekonamy się tuż po zakończeniu spotkani - start o godzinie 20.30.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROBASKET 2025KOSZYKÓWKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Finlandia - Polska. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 