Amerykanin Christian Coleman najszybciej przebiegł 100, a jego rodak Noah Lyles 200 m w drugim dniu finałowych zawodów Diamentowej Ligi w Zurychu. Holenderka Femke Bol wygrała bieg na 400 m ppł, a Niemiec Julian Weber rzucił 91,51 i okazał się najlepszym oszczepnikiem.

Faworyci nie zawiedli. Za nami finał Diamentowej Ligi
fot. AFP
Femke Bol

W Zurychu startowały dwie Polki. Natalia Bukowiecka zajęła ósme miejsce w biegu na 400 m, a Kinga Królik z powodu kontuzji nie ukończyła biegu na 3000 m z przeszkodami.

 

Brązowa medalistka olimpijska z Paryża uzyskała 51,06 i wyraźnie przegrała z wszystkimi rywalkami. Wygrała reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser - 48,70.

 

W biegu na 3000 m z przeszkodami triumfowała Faith Cherotich z Kenii - 8.57,24.

 

W rywalizacji pań na 100 m najszybsza była Julien Alfred z St. Lucji, która osiągnęła 10,76. Na tym samym dystansie wśród panów wygrał Amerykanin Coleman - 9,97.

 

Po bardzo emocjonującej końcówce w rywalizacji na 1500 m triumfowała Nelly Chepchirchir - 3.56,99, która o 0,03 sekundy pokonała prowadzącą przez cały dystans Australijkę Jessicę Hull.

 

Diament w konkurencji sprintu płotkarskiego na 100 m wywalczyła Jamajka Ackara Nugent, która wygrała w Szwajcarii wynikiem 12,30. Wśród mężczyzn w tej konkurencji na 110 m bezkonkurencyjny był Amerykanin Cordel Tinch - 12,92.

 

Femke Bol była najszybsza na 400 m ppł - 52,18, a rywalizacji mężczyzn na tym dystansie zwyciężył Norweg Karsten Warholm - 46,70.

 

Konkurs dyskobolek wygrała Amerykanka Valarie Allman - 69,18, a w gronie mężczyzn najdalej rzucił Litwin Mykolas Alekna - 68,89.

 

W trójskoku kobiet całe podium dla Kubanek. Triumfowała Leyanis Perez Hernandez - 14,91.

 

Najlepszą oszczepniczką finału Diamentowej Ligi okazała się Greczynka Elina Tzengko - 64,57, a skoczkinią w dal Włoszka Larissa Iapichino - 6,93, która o jeden centymetr pokonała utytułowaną Niemkę Malaikę Mihambo.

 

Noah Lyles z USA był bezkonkurencyjny w biegu na 200 m. Wygrał czasem 19,74. Świetny sezon zwieńczył diamentem Kenijczyk Emmanuel Wanyonyi, który zwyciężył na 800 m czasem 1.42,37.

 

W skoku wzwyż panów wynikiem 2,32 wygrał Nowozelandczyk Hamish Kerr. Najlepszy w tym roku rezultat na świecie uzyskał w rzucie oszczepem Niemiec Julian Weber - 91,51.

KP, PAP
